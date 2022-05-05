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Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
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Я робот(Пользователи)
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Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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- 16298
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 06.05.22 - 13:03
Цитата:
С 14 года борятся и ЛНР и ДНР, за независимость от Украины с их нынешней нелегитимной властью. Если рассуждать логически - референдум в Крыму был бы невозможен без зеленых человечков. В то же время приход к власти Порошенко так же был бы невозможен без насильственной смены предыдущего режима. Палка о двух концах.
Kairat stayer:
При этом, неоднократно отмечал, что украинцы борятся за свою независимость
При этом, неоднократно отмечал, что украинцы борятся за свою независимость
С 14 года борятся и ЛНР и ДНР, за независимость от Украины с их нынешней нелегитимной властью. Если рассуждать логически - референдум в Крыму был бы невозможен без зеленых человечков. В то же время приход к власти Порошенко так же был бы невозможен без насильственной смены предыдущего режима. Палка о двух концах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
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- 17.08.20
- Сообщений:
- 622
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:11
maxsaf:
референдум в Крыму был бы невозможен
[Исправлено: Iney, 06.05.2022 - 13:17]
[Исправлено: Iney, 06.05.2022 - 13:18]
референдум в Крыму был бы невозможен
[Исправлено: Iney, 06.05.2022 - 13:17]
[Исправлено: Iney, 06.05.2022 - 13:18]
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:15
Цитата:
Не фейк.
Ранее вышедшие мирные говорили о таких намерениях боевиков.
Сейчас уже реально поступил запрос на обмен людей на продукты.Цитата:
Компания Райтеон, производящая джавелины, заявила, что для восстановления запасов джавелинов до необходимого американской армии уровня, потребуются годы.
И это помогло Украине?
[Исправлено: serg kost, 06.05.2022 - 13:28]
Kairat stayer:
Возможно фейк, много различной информации
Возможно фейк, много различной информации
Не фейк.
Ранее вышедшие мирные говорили о таких намерениях боевиков.
Сейчас уже реально поступил запрос на обмен людей на продукты.Цитата:
Kairat stayer:Украинцам будут поставлять оружие. В том числе по ленд Лизу, как выше отмечали
Компания Райтеон, производящая джавелины, заявила, что для восстановления запасов джавелинов до необходимого американской армии уровня, потребуются годы.
И это помогло Украине?
[Исправлено: serg kost, 06.05.2022 - 13:28]
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:20
Цитата:
Американцы их не едят. Предпочитают грудку.
Говорят, что в ножках скапливается больше всего антибиотиков, и прочей химии.
И тут появилась возможность их продать в бывший СССР...
Kairat stayer:
последние ножки Буша были
последние ножки Буша были
Американцы их не едят. Предпочитают грудку.
Говорят, что в ножках скапливается больше всего антибиотиков, и прочей химии.
И тут появилась возможность их продать в бывший СССР...
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:24
Цитата:
США каналы в Казахстане вроде бы не показывают. Чего отключать-то??
Артем Марусич:
Всю фашню отключить от трансляции в Казахстане
Всю фашню отключить от трансляции в Казахстане
США каналы в Казахстане вроде бы не показывают. Чего отключать-то??
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:27
Цитата:
Kairat stayer:У армии ДНР и ЛНР прибавится всяких джавелинов)))
Украинцам будут поставлять оружие. В том числе по ленд Лизу
Украинцам будут поставлять оружие. В том числе по ленд Лизу
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:39
Цитата:
А как же кухарка без тик-тока?)))) Откуда будет черпать познания?
111:
Давно пора это сделать.
Давно пора это сделать.
А как же кухарка без тик-тока?)))) Откуда будет черпать познания?
1
(Полноправные пользователи)
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- 12148
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:53
Цитата:
А тик-ток тут с какой стороны?
гражданин СССР:
как же кухарка без тик-тока?)
как же кухарка без тик-тока?)
А тик-ток тут с какой стороны?
(Пользователи)
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- Тегусигальпа, Гондурас
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Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:54
Цитата:
Отключить всю российскую пропаганду давно пора. Насчет окопов, тут уж лучше закупать Байрактары и дроны-камикадзе. Джавелины тоже не помешают.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 06.05.2022 - 14:12]
Артем Марусич:
отключить от трансляции в Казахстане и срочно рыть окопы в Костанае
отключить от трансляции в Казахстане и срочно рыть окопы в Костанае
Отключить всю российскую пропаганду давно пора. Насчет окопов, тут уж лучше закупать Байрактары и дроны-камикадзе. Джавелины тоже не помешают.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 06.05.2022 - 14:12]
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:10
Цитата:
Для мирового сообщества непризнанные территории, санкциями продавливать, оружие Украине поставлять и.т.д. будут.
maxsaf:
С 14 года борятся и ЛНР и ДНР, за независимость от Украины с их нынешней нелегитимной властью. Если рассуждать логически - референдум в Крыму был бы невозможен без зеленых человечков.
С 14 года борятся и ЛНР и ДНР, за независимость от Украины с их нынешней нелегитимной властью. Если рассуждать логически - референдум в Крыму был бы невозможен без зеленых человечков.
Для мирового сообщества непризнанные территории, санкциями продавливать, оружие Украине поставлять и.т.д. будут.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:16
Цитата:
Так если бы только джевелины поставлялись, там много чего и далее будут наращивать.
Многие эксперты, в том числе и РФ отмечают, что без мобилизации войну не выиграть. При этом, 4 мая текущего года Д.Песков заявил: сообщения о всеобщей мобилизации и объявление войны 9 мая - чушь и неправда.
serg kost:
Компания Райтеон, производящая джавелины, заявила, что для восстановления запасов джавелинов до необходимого американской армии уровня, потребуются годы. И это помогло Украине?
Компания Райтеон, производящая джавелины, заявила, что для восстановления запасов джавелинов до необходимого американской армии уровня, потребуются годы. И это помогло Украине?
Так если бы только джевелины поставлялись, там много чего и далее будут наращивать.
Многие эксперты, в том числе и РФ отмечают, что без мобилизации войну не выиграть. При этом, 4 мая текущего года Д.Песков заявил: сообщения о всеобщей мобилизации и объявление войны 9 мая - чушь и неправда.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12148
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:17
Цитата:
Надеюсь турки нам предоставят производство этого вооружения.
юля елиссева:
лучше закупать Байрактары и
лучше закупать Байрактары и
Надеюсь турки нам предоставят производство этого вооружения.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:20
Цитата:
Пустые полки в магазинах были, продукты основные по талонам распределяли. Помню те времена. Факт, что привозили ножки.
serg kost:
Американцы их не едят. Предпочитают грудку. Говорят, что в ножках скапливается больше всего антибиотиков, и прочей химии. И тут появилась возможность их продать в бывший СССР...
Американцы их не едят. Предпочитают грудку. Говорят, что в ножках скапливается больше всего антибиотиков, и прочей химии. И тут появилась возможность их продать в бывший СССР...
Пустые полки в магазинах были, продукты основные по талонам распределяли. Помню те времена. Факт, что привозили ножки.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:23
Цитата:
Джавелины выскребли все. Даже себе не оставили.
Танки в сша уже давно не производят.
Артиллерия? Ну то, что до фронта доедет...
Пока воюют советским оружием. Когда оно закончится, закончатся и поставки.
Вообще о чём мы? Летом- осенью станет всем всё ясно. Потерпим.
Kairat stayer:
Так если бы только джевелины поставлялись, там много чего и далее будут наращивать.
Так если бы только джевелины поставлялись, там много чего и далее будут наращивать.
Джавелины выскребли все. Даже себе не оставили.
Танки в сша уже давно не производят.
Артиллерия? Ну то, что до фронта доедет...
Пока воюют советским оружием. Когда оно закончится, закончатся и поставки.
Вообще о чём мы? Летом- осенью станет всем всё ясно. Потерпим.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:25
Цитата:
С кем вовать собрались?
Против нормальной ПВО байрактары не катят.
111:
Надеюсь турки нам предоставят производство этого вооружения.
Надеюсь турки нам предоставят производство этого вооружения.
С кем вовать собрались?
Против нормальной ПВО байрактары не катят.
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