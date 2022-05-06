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≡ Костанайский спортсмен трижды поднимался на пьедестал чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44175
Костанайский спортсмен трижды поднимался на пьедестал чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров
Отправлено: 06.05.22 - 12:15
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В Ираклионе прошли соревнования среди мужчин в весовой категории до 73 кг, в которой Казахстан представляли два спортсмена: мастера спорта международного класса Алексей Чуркин из Костаная и Петр Хребтов из Алматы.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
621
Re: Костанайский спортсмен трижды поднимался на пьедестал...
Отправлено: 06.05.22 - 12:15
#1
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красавчики! все шансы стать золотыми чемпионами) успехов!
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