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≡ 600 млн тенге хочет потратить акимат на участие «Тобола» в Лиге чемпионов и Лиге конференций
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44175
600 млн тенге хочет потратить акимат на участие «Тобола» в Лиге чемпионов и Лиге конференций
Отправлено: 06.05.22 - 12:11
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На портале государственных закупок появился лот, цель которого - организация и подготовка основного состава областной футбольной команды и обеспечению их участия в Лиге Чемпионов УЕФА и Лиге Конференций УЕФА в 2022 году. Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал.
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р
* рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
287
Re: 600 млн тенге хочет потратить акимат на участие «Тобола» в...
Отправлено: 06.05.22 - 12:11
#1
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на Параде экономят, а тут такие деньжища влегкую тратят. Барбосы
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
621
Re: 600 млн тенге хочет потратить акимат на участие «Тобола» в...
Отправлено: 06.05.22 - 12:12
#2
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сомнительно, что Цитата:
участие футбольного клуба «Тобол» в Лиге чемпионов и Лиге конференций в 2022 году
приведет к Цитата:
увеличение охвата населения, занимающихся массовым футболом в регионе.
ей-богу, не этим к спорту привлекать нужно) и денежки из бюджета более рационально для таких целей и задач можно было бы использовать...
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