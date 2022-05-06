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600 млн тенге хочет потратить акимат на участие «Тобола» в Лиге чемпионов и Лиге конференций
600 млн тенге хочет потратить акимат на участие «Тобола» в Лиге чемпионов и Лиге конференций
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