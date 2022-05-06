Отправлено: - 12:12

участие футбольного клуба «Тобол» в Лиге чемпионов и Лиге конференций в 2022 году

увеличение охвата населения, занимающихся массовым футболом в регионе.

сомнительно, что Цитата:приведет к Цитата:ей-богу, не этим к спорту привлекать нужно) и денежки из бюджета более рационально для таких целей и задач можно было бы использовать...