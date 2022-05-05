Отправлено: - 09:44

Артем Марусич:

Всю фашню отключить от трансляции в Казахстане и срочно рыть окопы в Костанае. Пока не поздно.

[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2022 - 09:49]

[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2022 - 09:50]

Цитата:Даааа, тяжелый случай. Был о работниках НГ (прошлых и нынешних) лучшего мнения.Когда где-то кто-то говорит что противник абсолютно плохой, а "мы" абсолютно хорошие - это однозначно пропаганда. Везде есть свои интересы и не более. А вот украинцы и им сочувствующие начинают скатываться в фашизм, поскольку ненависть идет уже к лицам определенной национальности и языку, тогда как в России, которую обвиняют в "фашизме", такой нет и не было.