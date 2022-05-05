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Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
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Я робот(Пользователи)
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Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 06.05.22 - 02:42
Всю фашню отключить от трансляции в Казахстане и срочно рыть окопы в Костанае. Пока не поздно.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 08:47
Цитата:
Мил человек, не надо здесь невменько исполнять! Трезвость мышления, сдержанность в высказываниях - это не только признак психологической зрелости и здоровья, но и залог долголетия
Вон, Тигранушка, к примеру, не сдержан, поверхностен в выводах, не в меру вспыльчив. И чего? Два или три инфаркта за плечами. И сомнительная репутация.
Плохой пример. Хоть и заразительный, судя по вашей реакции.
[Исправлено: Горожанин_kst, 06.05.2022 - 08:49]
Артем Марусич:
Мил человек, не надо здесь невменько исполнять! Трезвость мышления, сдержанность в высказываниях - это не только признак психологической зрелости и здоровья, но и залог долголетия
Вон, Тигранушка, к примеру, не сдержан, поверхностен в выводах, не в меру вспыльчив. И чего? Два или три инфаркта за плечами. И сомнительная репутация.
Плохой пример. Хоть и заразительный, судя по вашей реакции.
[Исправлено: Горожанин_kst, 06.05.2022 - 08:49]
(Уважаемые пользователи)
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Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 09:44
Цитата:
Даааа, тяжелый случай. Был о работниках НГ (прошлых и нынешних) лучшего мнения.
Когда где-то кто-то говорит что противник абсолютно плохой, а "мы" абсолютно хорошие - это однозначно пропаганда. Везде есть свои интересы и не более. А вот украинцы и им сочувствующие начинают скатываться в фашизм, поскольку ненависть идет уже к лицам определенной национальности и языку, тогда как в России, которую обвиняют в "фашизме", такой нет и не было.
[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2022 - 09:49]
[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2022 - 09:50]
Артем Марусич:
Всю фашню отключить от трансляции в Казахстане и срочно рыть окопы в Костанае. Пока не поздно.
Всю фашню отключить от трансляции в Казахстане и срочно рыть окопы в Костанае. Пока не поздно.
Даааа, тяжелый случай. Был о работниках НГ (прошлых и нынешних) лучшего мнения.
Когда где-то кто-то говорит что противник абсолютно плохой, а "мы" абсолютно хорошие - это однозначно пропаганда. Везде есть свои интересы и не более. А вот украинцы и им сочувствующие начинают скатываться в фашизм, поскольку ненависть идет уже к лицам определенной национальности и языку, тогда как в России, которую обвиняют в "фашизме", такой нет и не было.
[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2022 - 09:49]
[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2022 - 09:50]
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 10:16
Цитата:
Всё будет нормально, хотя, цивилизованный мир хочет россиян отправить в прошлый век. Ранее отмечал, что они великие, в лаптях и ватных фуфайках не будут ходить.
Vit:
Мы не куда не катимся. Что б катится нужно от кудо то катится.) у нас стабильная степь. А вот Россия чет катится. Всё автопромы закрылись. Многие заводы позакрывались . Я незнаю серый волк работает? Может ему гуманитарку отправить надо)
Мы не куда не катимся. Что б катится нужно от кудо то катится.) у нас стабильная степь. А вот Россия чет катится. Всё автопромы закрылись. Многие заводы позакрывались . Я незнаю серый волк работает? Может ему гуманитарку отправить надо)
Всё будет нормально, хотя, цивилизованный мир хочет россиян отправить в прошлый век. Ранее отмечал, что они великие, в лаптях и ватных фуфайках не будут ходить.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 10:46
Цитата:
Лично сам в фашизме, ранее обе конфликтующие стороны не обвинял. При этом, неоднократно отмечал, что украинцы борятся за свою независимость. Они вынуждены защищаться, потому что на них напали соседи. На мой взгляд, идёт бессмысленная братоубииственная война.
Любые союзы должны создаваться на добровольной основе, без шантажа, агрессии со стороны сильного, без принуждения и подсаживается на долговые крючки и.т.д.
В части касающейся зомбоящика у вас, действительно здесь смотрим, много недостоверной информации. Конечно не тотальное враньё и прапоганда,благо у нас есть возможность посмотреть альтернативные источники и самим проанализировать, где правде, а где лож.
Здравомыслие должно преобладать в жизни, на форуме мы свободно говорим, о чём думаем, это же нормально. Пусть каждый высказывает своё мнение, сколько людей столько мнений.
Victor Yang:
А вот украинцы и им сочувствующие начинают скатываться в фашизм, поскольку ненависть идет уже к лицам определенной национальности и языку, тогда как в России, которую обвиняют в "фашизме", такой нет и не было.
А вот украинцы и им сочувствующие начинают скатываться в фашизм, поскольку ненависть идет уже к лицам определенной национальности и языку, тогда как в России, которую обвиняют в "фашизме", такой нет и не было.
Лично сам в фашизме, ранее обе конфликтующие стороны не обвинял. При этом, неоднократно отмечал, что украинцы борятся за свою независимость. Они вынуждены защищаться, потому что на них напали соседи. На мой взгляд, идёт бессмысленная братоубииственная война.
Любые союзы должны создаваться на добровольной основе, без шантажа, агрессии со стороны сильного, без принуждения и подсаживается на долговые крючки и.т.д.
В части касающейся зомбоящика у вас, действительно здесь смотрим, много недостоверной информации. Конечно не тотальное враньё и прапоганда,благо у нас есть возможность посмотреть альтернативные источники и самим проанализировать, где правде, а где лож.
Здравомыслие должно преобладать в жизни, на форуме мы свободно говорим, о чём думаем, это же нормально. Пусть каждый высказывает своё мнение, сколько людей столько мнений.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 11:04
Цитата:
Потихоньку ограничивают доступ к современным технологиям, оборудованию, комплектующим. Ранее дальнобойщики колесили по Европе, вчера смотрел сюжеты на Ютубе, отмечают, что уже движение ограничили до минимума.
Vit:
Всё автопромы закрылись. Многие заводы позакрывались .
Всё автопромы закрылись. Многие заводы позакрывались .
Потихоньку ограничивают доступ к современным технологиям, оборудованию, комплектующим. Ранее дальнобойщики колесили по Европе, вчера смотрел сюжеты на Ютубе, отмечают, что уже движение ограничили до минимума.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 11:12
Цитата:
Проклятые для некоторых американцы ранее неоднократно отправляли, в разные периоды. Во времена империи, ленд лиз во время второй мировой войны и после развала союза, последние ножки Буша были.
Vit:
. Я незнаю серый волк работает? Может ему гуманитарку отправить надо)
. Я незнаю серый волк работает? Может ему гуманитарку отправить надо)
Проклятые для некоторых американцы ранее неоднократно отправляли, в разные периоды. Во времена империи, ленд лиз во время второй мировой войны и после развала союза, последние ножки Буша были.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 980
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 11:23
Цитата:
И сейчас отправляют. На Украину. Оружие. Что бы как можно больше украинцев и россиян, жителей бывшего СССР на тот свет отправились. Американцы они такие распрекрасные
Kairat stayer:
американцы ранее неоднократно отправляли, в разные периоды.
американцы ранее неоднократно отправляли, в разные периоды.
И сейчас отправляют. На Украину. Оружие. Что бы как можно больше украинцев и россиян, жителей бывшего СССР на тот свет отправились. Американцы они такие распрекрасные
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 11:31
Цитата:
Ребят, ну всё не то, всё не о том...
А как расценить взлет цен в Европе? Где многие уже не могут счета закрывать за свет и тепло? Как расценить по поллитра масла на руки? Как расценить призыв собирать дождевую воду...для смыва канализации.И прочая, и прочая и прочая...
Вы поймите, это не работает так!
Все будет как в легендарном кино: "Не беспокойся, Лёлик, сядим УСЕ!"
Даже не беря во внимание ядерные угрозы.
Прикурим так, что долгие года будет аукаться.
Глупо думать, что кто-то останется в стороне
Kairat stayer:
Ребят, ну всё не то, всё не о том...
А как расценить взлет цен в Европе? Где многие уже не могут счета закрывать за свет и тепло? Как расценить по поллитра масла на руки? Как расценить призыв собирать дождевую воду...для смыва канализации.И прочая, и прочая и прочая...
Вы поймите, это не работает так!
Все будет как в легендарном кино: "Не беспокойся, Лёлик, сядим УСЕ!"
Даже не беря во внимание ядерные угрозы.
Прикурим так, что долгие года будет аукаться.
Глупо думать, что кто-то останется в стороне
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 11:42
Цитата:
В курсе, ленд лиз конгресс США одобрил, скорее всего высокоточная дальнебойная артелерия поступила ВСУ, дальность до 40 км. За последние сутки со слов Залужного в двух направлениях контратаковали, в частности в сторону Изюма и Харьковском.
гражданин СССР:
И сейчас отправляют. На Украину. Оружие.
И сейчас отправляют. На Украину. Оружие.
В курсе, ленд лиз конгресс США одобрил, скорее всего высокоточная дальнебойная артелерия поступила ВСУ, дальность до 40 км. За последние сутки со слов Залужного в двух направлениях контратаковали, в частности в сторону Изюма и Харьковском.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1256
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 12:00
Цитата:
Появилась информация, что боевики "Азова" готовы выпустить 15 мирных из Азовстали в обмен на тонну продуктов и медикаменты.
Сейчас там ориентировочно около 200 мирных в заложниках, среди них много родственников тех, кто там обороняется.
Так за кого воюет "Азов"?
И кто ещё использует обмен заложников на продукты ( деньги, оружие, вертолёт, освобождение своих подельников)?
Вопросы риторические...
[Исправлено: serg kost, 06.05.2022 - 12:01]
Kairat stayer: При этом, неоднократно отмечал, что украинцы борятся за свою независимость.
Появилась информация, что боевики "Азова" готовы выпустить 15 мирных из Азовстали в обмен на тонну продуктов и медикаменты.
Сейчас там ориентировочно около 200 мирных в заложниках, среди них много родственников тех, кто там обороняется.
Так за кого воюет "Азов"?
И кто ещё использует обмен заложников на продукты ( деньги, оружие, вертолёт, освобождение своих подельников)?
Вопросы риторические...
[Исправлено: serg kost, 06.05.2022 - 12:01]
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 12:21
Цитата:
Возможно фейк, много различной информации.
Противостояние в данный момент в активной фазе, наверное в перспективе победит то сторона у кого больше будет живой Сили и вооружения.
Ты ранее отмечал, мол миллион человек в РФ в армии. Так в первой фазе участвовало около 200 000, при этом в начале второй по различным данным от 75 до 86 БТГ, менее 100 000.
Также ты отмечал, мол в резерве 2 танковых армии, в настоящее время используют Т 80 и Т 72, последние с консервации снимают, Т 90 не много. Калибры и крылатые ракеты тоже много использовали, запас их не бесконечный.
Украинцам будут поставлять оружие. В том числе по ленд Лизу, как выше отмечали, посмотрим как будут развиваться события, на счёт мобилизации пока не понятно.
serg kost:
Появилась информация, что боевики "Азова" готовы выпустить 15 мирных из Азовстали в обмен на тонну продуктов и медикаменты.
Появилась информация, что боевики "Азова" готовы выпустить 15 мирных из Азовстали в обмен на тонну продуктов и медикаменты.
Возможно фейк, много различной информации.
Противостояние в данный момент в активной фазе, наверное в перспективе победит то сторона у кого больше будет живой Сили и вооружения.
Ты ранее отмечал, мол миллион человек в РФ в армии. Так в первой фазе участвовало около 200 000, при этом в начале второй по различным данным от 75 до 86 БТГ, менее 100 000.
Также ты отмечал, мол в резерве 2 танковых армии, в настоящее время используют Т 80 и Т 72, последние с консервации снимают, Т 90 не много. Калибры и крылатые ракеты тоже много использовали, запас их не бесконечный.
Украинцам будут поставлять оружие. В том числе по ленд Лизу, как выше отмечали, посмотрим как будут развиваться события, на счёт мобилизации пока не понятно.
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