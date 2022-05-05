День Победы: сколько получат ветераны в разных странах

Отправлено: - 11:59

К тому же в России Ветераны ВОВ оплачивают 50% ЖКХ, бесплатно пользоваться городским и пригородным общественным транспортом, бесплатным медицинским обслуживанием, имеют право бесплатно раз в год получить санаторно-курортное лечение и бесплатно проехать к месту лечения. Конечно в 95 и более лет не сильно наездишься, кто может еще ездить из ветеранов подальше от дома - едут на черноморские курорты, кто не может ехать далеко от дома - посещают санатории в своих регионах проживания.

Может поэтому в России гораздо больше Ветеранов ВОВ, даже если брать в сравнении общее население наших стран?