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≡ День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44175
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:24
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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам выплатить ветеранам минимум по миллиону тенге. Сейчас в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. А как делают в других странах?
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2173
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 11:59
#15
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К тому же в России Ветераны ВОВ оплачивают 50% ЖКХ, бесплатно пользоваться городским и пригородным общественным транспортом, бесплатным медицинским обслуживанием, имеют право бесплатно раз в год получить санаторно-курортное лечение и бесплатно проехать к месту лечения. Конечно в 95 и более лет не сильно наездишься, кто может еще ездить из ветеранов подальше от дома - едут на черноморские курорты, кто не может ехать далеко от дома - посещают санатории в своих регионах проживания.
Может поэтому в России гораздо больше Ветеранов ВОВ, даже если брать в сравнении общее население наших стран?
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