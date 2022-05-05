День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:24
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам выплатить ветеранам минимум по миллиону тенге. Сейчас в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. А как делают в других странах? Читать новость
----сколько именно ветеранов ВОВ осталось в РФ состоянием на 26 марта 2022 года. По данным главы Минтруда Максима Топилина, на указанную дату в России насчитывается 66 тысячи непосредственных бойцов Великой Отечественной войны.----И кому верить ??
111: Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?
Уже сказали в другой ветке,всё это конечно замечательно,но по факту бенефециаром всего этого действительно будут родственники,внуки и.т.д У меня по соседству жил дедушка ветеран,он ещё в голодные 2000 говорил ,что у них с бабулей неплохая пенсия и слава богу на жизнь хватает,лям конечно лишний не бывает,но в 95 лет не до этого уже.
111: Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?
Зачем взъерепенились? В каких и где в комментариях НГ вы прочитали это? Ей богу, все ваши "умозаключения" как у того героя "Письма жены бойца невидимого фронта" из монолога Хазанова 1983 года... Да уж, к вашей роли здесь на сайте,как вы себя возомнили по вашим комментариям, больше всего подходят слова из арии "Мистера Икс" Георга Отса, вам бы хотелось так, но это у вас полная противоположность той арии...
Добринцофф: Уже сказали в другой ветке,всё это конечно замечательно,но по факту бенефециаром всего этого действительно будут родственники,внуки и.т.д
И? А дедушка ветеран за кого воевал? За что? За ленточку или за парад на красной площади? Думаю он воевал чтобы дети жили и радовались А раз он за это воевал то детям его миллионы и отдадут Ему будет приятно
Это очень свежая и прогрессивная идея. Это переворот, в отношении между людями, ибо решена древняя проблема оценки чувств и эмоций. Деньги, от оно мерило всея! Отныня не надо гадать, насколько кто кого любит, уважает, почитает и протчая и так даляя.
Цитата:
111: что ветеранов у нас не чтут, что скажете?
Таки да! На полторашку зелени. Кстати, раз вопрос зашёл, интересно кухарку свою кто на сколько почитает? А жену, любит? Детей?
Ну, что, "поцики на моциках, с полным баком бензика", давайте к счетам и кулькуляторам: В РК официально 389 ветеранов ВОВ, которым будет выплачена указанная сумма. Лица к ним приравненные получат выплаты, но скромнее в разы. Читайте, уточняйте если интересно. В РФ 869800 ветеранов ВОВ и лиц к ним приравненных, все получат выплаты по 10 000 рублей, не велика сумма, но всем поровну. К тому же РФ взялась выплатить ветеранские и на некоторых территориях Украины. Такой вот гамбургский счёт PS: прочитал в статистике 389...а в статье уже 387...уходят каждый день, статистика давала цифру в конце апреля. Светлая память героям! PPS: Как сейчас выяснил, 10000 рублей это только федеральная выплата, к которой присовокупляются региональные и муниципальные выплаты. В среднем по РФ, на примере города Челябинск, сумма выплат составит 30000 рублей. Где больше, где может и меньше. Но! Считать чужие деньги, ещё и дарованные... Порадоваться бы надо за стариков, думаю лишними эти деньги не станут
Горожанин_kst: В РК официально 389 ветеранов ВОВ, которым будет выплачена указанная сумма. Лица к ним приравненные получат выплаты, но скромнее в разы.
Из года в год в преддверии 9 мая СМИ начинают сравнивать выплаты Ветеранам ВОВ. При этом казахстанские СМИ сразу же уделяют внимание выплатам в России и в сравнении не забывают указывать эквивалент в долларах! К чему эти доллары, это что денежная единица Казахстана???)))
Бабайки на сайте НГ, забыв про чебуреки, называет выплаты Ветеранам ВОВ в России нищенскими.
Если взять в сравнении российские и казахстанские пенсии Ветеранам ВОВ, картина получается следующая, данные за 2021 год. 1. В России, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия Ветерана ВОВ 42 тыс. руб., плюс к этому ежемесячные доплаты в размере 6,8 тыс. руб., итого 48,8 тыс. руб. - информация здесь. Всего Ветеранов и приравненных к ним инвалидов ВОВ - 33 тысячи, еще 82 тысячи узников нацизма, почти 80 тысяч жителей блокадного Ленинграда, а также жители осажденного Севастополя, которые получили этот статус в конце прошлого года. Но пока что именно про Ветеранов ВОВ.
2. В Казахстане проживает 665 участников и инвалидов Великой отечественной войны, 74 жителя блокадного Ленинграда, 221 бывший несовершеннолетний узник концлагеря. У казахстанских Ветеранов ВОВ ежемесячные совокупные социальные выплаты, с учетом пенсии составляет 182 851 тенге, без учета единовременной выплаты к 9 мая - информация здесь
Итого для сравнения получается, в РФ ежемесячно средний размер пенсии с выплатами 48,8 тыс. руб, в Казахстане - 182 851 тенге или в среднем по условному курсу например в 5,5 тенге за руб, получается 33,245 тыс. руб, то есть на 15,5 тыс руб. меньше, что за 1 год набегает 186 тыс. руб или 1,023 млн. тенге.
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