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≡ День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44175
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:24
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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам выплатить ветеранам минимум по миллиону тенге. Сейчас в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. А как делают в других странах?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11052
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:24
#1
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Всё шах и мат). Наша страна на первом месте. Учитесь россияне. Тоже самое и с пенсиями на сколько я знаю
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4977
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:36
#2
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Цитата:
В России проживает 20 320 ветеранов.

Источник:
----сколько именно ветеранов ВОВ осталось в РФ состоянием на 26 марта 2022 года. По данным главы Минтруда Максима Топилина, на указанную дату в России насчитывается 66 тысячи непосредственных бойцов Великой Отечественной войны.----И кому верить ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12132
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 18:51
#3
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Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8612
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 19:34
#4
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Цитата:
111:
Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?

Уже сказали в другой ветке,всё это конечно замечательно,но по факту бенефециаром всего этого действительно будут родственники,внуки и.т.д
У меня по соседству жил дедушка ветеран,он ещё в голодные 2000 говорил ,что у них с бабулей неплохая пенсия и слава богу на жизнь хватает,лям конечно лишний не бывает,но в 95 лет не до этого уже.

[Исправлено: Добринцофф, 06.05.2022 - 00:26]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2173
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 20:01
#5
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Цитата:
111:
Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?

Зачем взъерепенились?
В каких и где в комментариях НГ вы прочитали это?
Ей богу, все ваши "умозаключения" как у того героя "Письма жены бойца невидимого фронта" из монолога Хазанова 1983 года...
Да уж, к вашей роли здесь на сайте,как вы себя возомнили по вашим комментариям, больше всего подходят слова из арии "Мистера Икс" Георга Отса, вам бы хотелось так, но это у вас полная противоположность той арии...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12369
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 22:11
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Уже сказали в другой ветке,всё это конечно замечательно,но по факту бенефециаром всего этого действительно будут родственники,внуки и.т.д

И?
А дедушка ветеран за кого воевал? За что? За ленточку или за парад на красной площади? Думаю он воевал чтобы дети жили и радовались
А раз он за это воевал то детям его миллионы и отдадут
Ему будет приятно
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1129
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 00:31
#7
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Это очень свежая и прогрессивная идея.
Это переворот, в отношении между людями, ибо решена древняя проблема оценки чувств и эмоций.
Деньги, от оно мерило всея!
Отныня не надо гадать, насколько кто кого любит, уважает, почитает и протчая и так даляя.
:lol:
Цитата:
111:
что ветеранов у нас не чтут, что скажете?

Таки да!
На полторашку зелени. Кстати, раз вопрос зашёл, интересно кухарку свою кто на сколько почитает?
А жену, любит?
Детей?
:oops:
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
377
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 02:45
#8
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Через год - два, российские ветераны ВОВ тоже будут получать по миллиону тенге, в качестве гум помощи от Казахстана, как от эконом лидера в регионе. :(
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1908
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 08:01
#9
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Ну, что, "поцики на моциках, с полным баком бензика", давайте к счетам и кулькуляторам:
В РК официально 389 ветеранов ВОВ, которым будет выплачена указанная сумма. Лица к ним приравненные получат выплаты, но скромнее в разы. Читайте, уточняйте если интересно.
В РФ 869800 ветеранов ВОВ и лиц к ним приравненных, все получат выплаты по 10 000 рублей, не велика сумма, но всем поровну.
К тому же РФ взялась выплатить ветеранские и на некоторых территориях Украины.
Такой вот гамбургский счёт
PS: прочитал в статистике 389...а в статье уже 387...уходят каждый день, статистика давала цифру в конце апреля.
Светлая память героям!
PPS: Как сейчас выяснил, 10000 рублей это только федеральная выплата, к которой присовокупляются региональные и муниципальные выплаты. В среднем по РФ, на примере города Челябинск, сумма выплат составит 30000 рублей. Где больше, где может и меньше.
Но! Считать чужие деньги, ещё и дарованные...
Порадоваться бы надо за стариков, думаю лишними эти деньги не станут

[Исправлено: Горожанин_kst, 06.05.2022 - 10:59]
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1908
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 08:13
#10
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Цитата:
Артем Марусич:

В гадалку переквалифицировались? Курсы такие новые в Америке? Ведун широкого профиля.
Ну-ну
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15234
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 09:39
#11
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Цитата:
Артем Марусич:
Через год - два, российские ветераны ВОВ тоже будут получать по миллиону тенге, в качестве гум помощи от Казахстана, как от эконом лидера в регионе. :(

Хорошая шутка!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8612
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 10:51
#12
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Цитата:
abaika95:
А дедушка ветеран за кого воевал? За что? За ленточку или за парад на красной площади? Думаю он воевал чтобы дети жили и радовались

Тогда причём тут выплаты ветеранам?
Давайте так и напишем ко дню победы 9 мая,дети и внуки ветеранов получат по 1млн тенге,живите и радуйтесь.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2054
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 11:47
#13
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Цитата:
abaika95:
Думаю он воевал чтобы дети жили и радовались

Интересно, а те, у кого детей не было, за что воевали?
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2173
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 11:51
#14
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Цитата:
Горожанин_kst: В РК официально 389 ветеранов ВОВ, которым будет выплачена указанная сумма. Лица к ним приравненные получат выплаты, но скромнее в разы.


Из года в год в преддверии 9 мая СМИ начинают сравнивать выплаты Ветеранам ВОВ. При этом казахстанские СМИ сразу же уделяют внимание выплатам в России и в сравнении не забывают указывать эквивалент в долларах! К чему эти доллары, это что денежная единица Казахстана???)))

Бабайки на сайте НГ, забыв про чебуреки, называет выплаты Ветеранам ВОВ в России нищенскими.

Если взять в сравнении российские и казахстанские пенсии Ветеранам ВОВ, картина получается следующая, данные за 2021 год.
1. В России, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия Ветерана ВОВ 42 тыс. руб., плюс к этому ежемесячные доплаты в размере 6,8 тыс. руб., итого 48,8 тыс. руб. - информация здесь. Всего Ветеранов и приравненных к ним инвалидов ВОВ - 33 тысячи, еще 82 тысячи узников нацизма, почти 80 тысяч жителей блокадного Ленинграда, а также жители осажденного Севастополя, которые получили этот статус в конце прошлого года. Но пока что именно про Ветеранов ВОВ.

2. В Казахстане проживает 665 участников и инвалидов Великой отечественной войны, 74 жителя блокадного Ленинграда, 221 бывший несовершеннолетний узник концлагеря. У казахстанских Ветеранов ВОВ ежемесячные совокупные социальные выплаты, с учетом пенсии составляет 182 851 тенге, без учета единовременной выплаты к 9 мая - информация здесь

Итого для сравнения получается, в РФ ежемесячно средний размер пенсии с выплатами 48,8 тыс. руб, в Казахстане - 182 851 тенге или в среднем по условному курсу например в 5,5 тенге за руб, получается 33,245 тыс. руб, то есть на 15,5 тыс руб. меньше, что за 1 год набегает 186 тыс. руб или 1,023 млн. тенге.

Так в чём весь этот сыр бор?
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