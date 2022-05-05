Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+10°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 43% влажность
  • СЗ, 12 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44175
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Читать новость

Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
377
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 06.05.22 - 02:42
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всю фашню отключить от трансляции в Казахстане и срочно рыть окопы в Костанае. Пока не поздно.
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1908
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 08:47
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:

Мил человек, не надо здесь невменько исполнять! Трезвость мышления, сдержанность в высказываниях - это не только признак психологической зрелости и здоровья, но и залог долголетия
Вон, Тигранушка, к примеру, не сдержан, поверхностен в выводах, не в меру вспыльчив. И чего? Два или три инфаркта за плечами. И сомнительная репутация.
Плохой пример. Хоть и заразительный, судя по вашей реакции.

[Исправлено: Горожанин_kst, 06.05.2022 - 08:49]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15234
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 09:44
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Всю фашню отключить от трансляции в Казахстане и срочно рыть окопы в Костанае. Пока не поздно.

Даааа, тяжелый случай. Был о работниках НГ (прошлых и нынешних) лучшего мнения.

Когда где-то кто-то говорит что противник абсолютно плохой, а "мы" абсолютно хорошие - это однозначно пропаганда. Везде есть свои интересы и не более. А вот украинцы и им сочувствующие начинают скатываться в фашизм, поскольку ненависть идет уже к лицам определенной национальности и языку, тогда как в России, которую обвиняют в "фашизме", такой нет и не было.

[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2022 - 09:49]

[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2022 - 09:50]
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2889
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 10:16
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Мы не куда не катимся. Что б катится нужно от кудо то катится.) у нас стабильная степь. А вот Россия чет катится. Всё автопромы закрылись. Многие заводы позакрывались . Я незнаю серый волк работает? Может ему гуманитарку отправить надо)


Всё будет нормально, хотя, цивилизованный мир хочет россиян отправить в прошлый век. Ранее отмечал, что они великие, в лаптях и ватных фуфайках не будут ходить.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2889
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 10:46
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А вот украинцы и им сочувствующие начинают скатываться в фашизм, поскольку ненависть идет уже к лицам определенной национальности и языку, тогда как в России, которую обвиняют в "фашизме", такой нет и не было.


Лично сам в фашизме, ранее обе конфликтующие стороны не обвинял. При этом, неоднократно отмечал, что украинцы борятся за свою независимость. Они вынуждены защищаться, потому что на них напали соседи. На мой взгляд, идёт бессмысленная братоубииственная война.

Любые союзы должны создаваться на добровольной основе, без шантажа, агрессии со стороны сильного, без принуждения и подсаживается на долговые крючки и.т.д.

В части касающейся зомбоящика у вас, действительно здесь смотрим, много недостоверной информации. Конечно не тотальное враньё и прапоганда,благо у нас есть возможность посмотреть альтернативные источники и самим проанализировать, где правде, а где лож.

Здравомыслие должно преобладать в жизни, на форуме мы свободно говорим, о чём думаем, это же нормально. Пусть каждый высказывает своё мнение, сколько людей столько мнений.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2889
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 11:04
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Всё автопромы закрылись. Многие заводы позакрывались .


Потихоньку ограничивают доступ к современным технологиям, оборудованию, комплектующим. Ранее дальнобойщики колесили по Европе, вчера смотрел сюжеты на Ютубе, отмечают, что уже движение ограничили до минимума.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2889
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 11:12
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
. Я незнаю серый волк работает? Может ему гуманитарку отправить надо)


Проклятые для некоторых американцы ранее неоднократно отправляли, в разные периоды. Во времена империи, ленд лиз во время второй мировой войны и после развала союза, последние ножки Буша были.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
980
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 11:23
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
американцы ранее неоднократно отправляли, в разные периоды.

И сейчас отправляют. На Украину. Оружие. Что бы как можно больше украинцев и россиян, жителей бывшего СССР на тот свет отправились. Американцы они такие распрекрасные
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1908
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 11:31
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ребят, ну всё не то, всё не о том...
А как расценить взлет цен в Европе? Где многие уже не могут счета закрывать за свет и тепло? Как расценить по поллитра масла на руки? Как расценить призыв собирать дождевую воду...для смыва канализации.И прочая, и прочая и прочая...
Вы поймите, это не работает так!
Все будет как в легендарном кино: "Не беспокойся, Лёлик, сядим УСЕ!"
Даже не беря во внимание ядерные угрозы.
Прикурим так, что долгие года будет аукаться.
Глупо думать, что кто-то останется в стороне
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2889
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 11:42
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
И сейчас отправляют. На Украину. Оружие.


В курсе, ленд лиз конгресс США одобрил, скорее всего высокоточная дальнебойная артелерия поступила ВСУ, дальность до 40 км. За последние сутки со слов Залужного в двух направлениях контратаковали, в частности в сторону Изюма и Харьковском.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1256
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 12:00
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: При этом, неоднократно отмечал, что украинцы борятся за свою независимость.

Появилась информация, что боевики "Азова" готовы выпустить 15 мирных из Азовстали в обмен на тонну продуктов и медикаменты.
Сейчас там ориентировочно около 200 мирных в заложниках, среди них много родственников тех, кто там обороняется.
Так за кого воюет "Азов"?
И кто ещё использует обмен заложников на продукты ( деньги, оружие, вертолёт, освобождение своих подельников)?
Вопросы риторические...

[Исправлено: serg kost, 06.05.2022 - 12:01]
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2889
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 12:21
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Появилась информация, что боевики "Азова" готовы выпустить 15 мирных из Азовстали в обмен на тонну продуктов и медикаменты.


Возможно фейк, много различной информации.

Противостояние в данный момент в активной фазе, наверное в перспективе победит то сторона у кого больше будет живой Сили и вооружения.

Ты ранее отмечал, мол миллион человек в РФ в армии. Так в первой фазе участвовало около 200 000, при этом в начале второй по различным данным от 75 до 86 БТГ, менее 100 000.

Также ты отмечал, мол в резерве 2 танковых армии, в настоящее время используют Т 80 и Т 72, последние с консервации снимают, Т 90 не много. Калибры и крылатые ракеты тоже много использовали, запас их не бесконечный.

Украинцам будут поставлять оружие. В том числе по ленд Лизу, как выше отмечали, посмотрим как будут развиваться события, на счёт мобилизации пока не понятно.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer, Iney, рихард

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS