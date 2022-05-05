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≡ Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44173
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
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МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
377
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 06.05.22 - 02:42
#15
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Всю фашню отключить от трансляции в Казахстане и срочно рыть окопы в Костанае. Пока не поздно.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1907
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 08:47
#16
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Цитата:
Артем Марусич:

Мил человек, не надо здесь невменько исполнять! Трезвость мышления, сдержанность в высказываниях - это не только признак психологической зрелости и здоровья, но и залог долголетия
Вон, Тигранушка, к примеру, не сдержан, поверхностен в выводах, не в меру вспыльчив. И чего? Два или три инфаркта за плечами. И сомнительная репутация.
Плохой пример. Хоть и заразительный, судя по вашей реакции.

[Исправлено: Горожанин_kst, 06.05.2022 - 08:49]
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