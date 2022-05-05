Прогноз на 5 дней
ясно+7°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 53% влажность
  • З, 12 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44173
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам выплатить ветеранам минимум по миллиону тенге. Сейчас в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. А как делают в других странах?
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11052
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё шах и мат). Наша страна на первом месте. Учитесь россияне. Тоже самое и с пенсиями на сколько я знаю
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4977
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В России проживает 20 320 ветеранов.

Источник:
----сколько именно ветеранов ВОВ осталось в РФ состоянием на 26 марта 2022 года. По данным главы Минтруда Максима Топилина, на указанную дату в России насчитывается 66 тысячи непосредственных бойцов Великой Отечественной войны.----И кому верить ??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12132
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 18:51
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8611
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 19:34
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?

Уже сказали в другой ветке,всё это конечно замечательно,но по факту бенефециаром всего этого действительно будут родственники,внуки и.т.д
У меня по соседству жил дедушка ветеран,он ещё в голодные 2000 говорил ,что у них с бабулей неплохая пенсия и слава богу на жизнь хватает,лям конечно лишний не бывает,но в 95 лет не до этого уже.

[Исправлено: Добринцофф, 06.05.2022 - 00:26]
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2171
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 20:01
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?

Зачем взъерепенились?
В каких и где в комментариях НГ вы прочитали это?
Ей богу, все ваши "умозаключения" как у того героя "Письма жены бойца невидимого фронта" из монолога Хазанова 1983 года...
Да уж, к вашей роли здесь на сайте,как вы себя возомнили по вашим комментариям, больше всего подходят слова из арии "Мистера Икс" Георга Отса, вам бы хотелось так, но это у вас полная противоположность той арии...
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12369
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 22:11
#6
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1129
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 00:31
#7
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
377
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 02:45
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через год - два, российские ветераны ВОВ тоже будут получать по миллиону тенге, в качестве гум помощи от Казахстана, как от эконом лидера в регионе. :(
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1907
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 08:01
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, что, "поцики на моциках, с полным баком бензика", давайте к счетам и кулькуляторам:
В РК официально 389 ветеранов ВОВ, которым будет выплачена указанная сумма. Лица к ним приравненные получат выплаты, но скромнее в разы. Читайте, уточняйте если интересно.
В РФ 869800 ветеранов ВОВ и лиц к ним приравненных, все получат выплаты по 10 000 рублей, не велика сумма, но всем поровну.
К тому же РФ взялась выплатить ветеранские и на некоторых территориях Украины.
Такой вот гамбургский счёт
PS: прочитал в статистике 389...а в статье уже 387...уходят каждый день, статистика давала цифру в конце апреля.
Светлая память героям!

[Исправлено: Горожанин_kst, 06.05.2022 - 08:10]
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1907
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 08:13
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:

В гадалку переквалифицировались? Курсы такие новые в Америке? Ведун широкого профиля.
Ну-ну
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15233
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 09:39
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Через год - два, российские ветераны ВОВ тоже будут получать по миллиону тенге, в качестве гум помощи от Казахстана, как от эконом лидера в регионе. :(

Хорошая шутка!
Похожа на эту:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS