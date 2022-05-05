День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:24
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам выплатить ветеранам минимум по миллиону тенге. Сейчас в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. А как делают в других странах? Читать новость
----сколько именно ветеранов ВОВ осталось в РФ состоянием на 26 марта 2022 года. По данным главы Минтруда Максима Топилина, на указанную дату в России насчитывается 66 тысячи непосредственных бойцов Великой Отечественной войны.----И кому верить ??
111: Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?
Уже сказали в другой ветке,всё это конечно замечательно,но по факту бенефециаром всего этого действительно будут родственники,внуки и.т.д У меня по соседству жил дедушка ветеран,он ещё в голодные 2000 говорил ,что у них с бабулей неплохая пенсия и слава богу на жизнь хватает,лям конечно лишний не бывает,но в 95 лет не до этого уже.
111: Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?
Зачем взъерепенились? В каких и где в комментариях НГ вы прочитали это? Ей богу, все ваши "умозаключения" как у того героя "Письма жены бойца невидимого фронта" из монолога Хазанова 1983 года... Да уж, к вашей роли здесь на сайте,как вы себя возомнили по вашим комментариям, больше всего подходят слова из арии "Мистера Икс" Георга Отса, вам бы хотелось так, но это у вас полная противоположность той арии...
Ну, что, "поцики на моциках, с полным баком бензика", давайте к счетам и кулькуляторам: В РК официально 389 ветеранов ВОВ, которым будет выплачена указанная сумма. Лица к ним приравненные получат выплаты, но скромнее в разы. Читайте, уточняйте если интересно. В РФ 869800 ветеранов ВОВ и лиц к ним приравненных, все получат выплаты по 10 000 рублей, не велика сумма, но всем поровну. К тому же РФ взялась выплатить ветеранские и на некоторых территориях Украины. Такой вот гамбургский счёт PS: прочитал в статистике 389...а в статье уже 387...уходят каждый день, статистика давала цифру в конце апреля. Светлая память героям!
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