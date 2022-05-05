Отправлено: - 08:47

Артем Марусич:



[Исправлено: Горожанин_kst, 06.05.2022 - 08:49]

Цитата:Мил человек, не надо здесь невменько исполнять! Трезвость мышления, сдержанность в высказываниях - это не только признак психологической зрелости и здоровья, но и залог долголетияВон, Тигранушка, к примеру, не сдержан, поверхностен в выводах, не в меру вспыльчив. И чего? Два или три инфаркта за плечами. И сомнительная репутация.Плохой пример. Хоть и заразительный, судя по вашей реакции.