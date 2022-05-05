Отправлено: - 22:29

Гога:

По состоянию на 1 апреля 2022 года в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Гога:

сколько именно ветеранов ВОВ осталось в РФ состоянием на 26 марта 2022 года. По данным главы Минтруда Максима Топилина, на указанную дату в России насчитывается 66 тысячи непосредственных бойцов Великой Отечественной войны.

Цитата:Цитата:Население России в 7 раз больше, чем население Казахстана.При этом участников ВОВ в России в 170 раз больше, чем в Казахстане.Отчего такая разница? Медицина? Курортное обслуживание? Климат? А может, все уехали отсюда?Может, всё-таки не в деньгах счастье?