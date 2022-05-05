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≡ Проезд в общественном транспорте подорожает до 100 тенге в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44173
Проезд в общественном транспорте подорожает до 100 тенге в Рудном
Отправлено: 05.05.22 - 22:52
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Постановление о повышении тарифа на услуги общественного транспорта подписал аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Әдiлет. Если раньше одна поездка стоила 80 тенге для взрослого, то теперь цена вырастет до 100 тенге. Новый тариф будет действовать с 7 мая.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24828
Re: Проезд в общественном транспорте подорожает до 100 тенге в...
Отправлено: 05.05.22 - 22:52
#1
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Повышение тарифов, это веяние времени.
А повышение цен, тоже?... :lol: ;-)
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
821
Re: Проезд в общественном транспорте подорожает до 100 тенге в...
Отправлено: 05.05.22 - 23:11
#2
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Цитата:
этот вопрос находится в процессе разработке Источник:
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