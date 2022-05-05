yudjin: И о том, что выделяя большие суммы, после критики отдельных людей
Помню как деду дарили ковер палас, 700 рублей, лошадь, 1200 рублей. Телевизор, тут не знаю, вроде как тоже 700. Тогда казалось это миллионом.. Лошадь сколько сейчас стоит? У него их взрослых лошадей было 9 штук. Ну конечно, и мы как то кушали лошадей маленькие, ну да, и нам нужно было питаться. А что, он один должен лошадь откушивать и не давать нам? Или телевизор смотреть.. Или на паласе скакать..
Гога: По состоянию на 1 апреля 2022 года в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Цитата:
Гога: сколько именно ветеранов ВОВ осталось в РФ состоянием на 26 марта 2022 года. По данным главы Минтруда Максима Топилина, на указанную дату в России насчитывается 66 тысячи непосредственных бойцов Великой Отечественной войны.
Население России в 7 раз больше, чем население Казахстана. При этом участников ВОВ в России в 170 раз больше, чем в Казахстане. Отчего такая разница? Медицина? Курортное обслуживание? Климат? А может, все уехали отсюда? Может, всё-таки не в деньгах счастье?
Ну вот, смотрите. Сейчас они говорят, что помощь ветеранам важнее парада. А я против такой постановки. Должна быть и помощь, и парад. Помощь для ветеранов. Любая. Парад для потомков. Всегда. Вот и всё.
Сам когда был последний раз на параде?. На юджена не смотри, он каждый день на параде как только из дома выходит.) Я к примеру последний раз 5 лет был в Волгограде на Мамаев Курган. До этого не помню. Маленьким был с родителями, щас уже смутно. . Ну врятли я 9 куда-то пойду! Не потому что я плохой. Просто я буду или работать или на диване валятся. Ну это не значит что я ветеранов не уважаю. Их всех любят. Деньги дарят. И тд.
electro: Помощь для ветеранов. Любая. Парад для потомков. Всегда.
А еще это показ достижений страны! Парад в Москве это гордость России. Весь мир смотрит на парад в столице России! Проведение парада в Казахстане я как то не очень, потому как после Московского парада у нас все таки все это выглядит очень скромно и даже бедновато. Наверно парад это все таки не наше! А вот Бессмертный Полк считаю, что надо обязательно!
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