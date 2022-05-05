Отправлено: - 16:46

Гога:

что ты вот постоянно выкручиваешься ?? Или учебника нет за 5ый класс ?? Сказав А , надо дальше

Цитата:Раз ты не знаешь, объяснить не объяснишь.Это очень тяжело..Иди а школу!И не раскисай в вопросах там!А то попрощался и снова туда же...