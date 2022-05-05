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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:28
Цитата:
Ты же со мной попрощался вроде как?
Обнимемся что ли, давно не виделись!
Гога:
3 мая
3 мая
Ты же со мной попрощался вроде как?
Обнимемся что ли, давно не виделись!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:28
Цитата:
---А как по твоим правилам ?
111:
Среднее знаешь как выводится?
Среднее знаешь как выводится?
---А как по твоим правилам ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:30
Цитата:
---Пока и прощай - однако разный смысл имеют .
111:
попрощался вроде как?
попрощался вроде как?
---Пока и прощай - однако разный смысл имеют .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:33
Цитата:
Радуйся что особо ретивые не заметили.
Раньше так и было, если нарушения так себе, пропускали.
Но вот Дона подставили с пересчитыванием конкретно..
Гога:
Пока и прощай - однако разный смысл имеют
Пока и прощай - однако разный смысл имеют
Радуйся что особо ретивые не заметили.
Раньше так и было, если нарушения так себе, пропускали.
Но вот Дона подставили с пересчитыванием конкретно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:35
Цитата:
---так как ??
111:
Среднее знаешь как выводится?
Среднее знаешь как выводится?
---так как ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:35
Цитата:
---Не знаю
111:
Но вот Дона подставили с пересчитыванием конкретно..
Но вот Дона подставили с пересчитыванием конкретно..
---Не знаю
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:36
Цитата:
Почитай в гуголе..
Раз не учили в школе..
Гога:
так как ??
так как ??
Почитай в гуголе..
Раз не учили в школе..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:41
Цитата:
----Ну что ты вот постоянно выкручиваешься ?? Или учебника нет за 5ый класс ?? Сказав А , надо дальше и Б говорить , а не на гугол ссылаться .А если не знаешь , так в чем вопрос , спроси - флуд поможет
111:
Почитай в гуголе..
Почитай в гуголе..
----Ну что ты вот постоянно выкручиваешься ?? Или учебника нет за 5ый класс ?? Сказав А , надо дальше и Б говорить , а не на гугол ссылаться .А если не знаешь , так в чем вопрос , спроси - флуд поможет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:46
Цитата:
Раз ты не знаешь, объяснить не объяснишь.
Это очень тяжело..
Иди а школу!
И не раскисай в вопросах там!
А то попрощался и снова туда же...
Гога:
что ты вот постоянно выкручиваешься ?? Или учебника нет за 5ый класс ?? Сказав А , надо дальше
что ты вот постоянно выкручиваешься ?? Или учебника нет за 5ый класс ?? Сказав А , надо дальше
Раз ты не знаешь, объяснить не объяснишь.
Это очень тяжело..
Иди а школу!
И не раскисай в вопросах там!
А то попрощался и снова туда же...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:53
Цитата:
----см.#14653 . А врать нехорошо , за май 300 комментов , по 60 в день - и где твои 124 ?? **в вопросах там!**- ну а тут тебе никогда не понять . У тебя слово расходится с делом . Отвечать не умеешь аргументировано .
111:
----см.#14653 . А врать нехорошо , за май 300 комментов , по 60 в день - и где твои 124 ?? **в вопросах там!**- ну а тут тебе никогда не понять . У тебя слово расходится с делом . Отвечать не умеешь аргументировано .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 18:31
Цитата:
Считай лучше.
Это неверно..
Гога:
----см.#14653 . А врать нехорошо , за май 300 комментов ,
----см.#14653 . А врать нехорошо , за май 300 комментов ,
Считай лучше.
Это неверно..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16290
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 20:46
Цитата:
Вообще-то любой язык изучить - большая проблема. Чтобы не гыр гыр, а нормально, общаться на любые темы, писать без ошибок. А если еще и нет погружения в среду - в два раза сложнее. А если в возрасте, то еще сложнее. Потому для изучения языка (любого) в возрасте и без погружения в среду нужна мега-причина вселенского масштаба.
saba: Я вот не понимаю, почему изучить казахский это большая проблема
Вообще-то любой язык изучить - большая проблема. Чтобы не гыр гыр, а нормально, общаться на любые темы, писать без ошибок. А если еще и нет погружения в среду - в два раза сложнее. А если в возрасте, то еще сложнее. Потому для изучения языка (любого) в возрасте и без погружения в среду нужна мега-причина вселенского масштаба.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11049
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 20:50
Цитата:
maxsaf:Вселенского маштаба, это переезд в Канаду?)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 20:53
Цитата:
----Считаю нея , а НГ . Высылаю в личку.
111:
Считай лучше. Это неверно..
Считай лучше. Это неверно..
----Считаю нея , а НГ . Высылаю в личку.
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