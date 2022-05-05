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≡ Дату проведения референдума озвучил Токаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44171
Дату проведения референдума озвучил Токаев
Отправлено: 05.05.22 - 20:49
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Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию пройдет 5 июня. Указ о проведении референдума уже подписан. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в своем обращении к казахстанцам.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4975
Re: Дату проведения референдума озвучил Токаев
Отправлено: 05.05.22 - 20:49
#1
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Интересно , многие ли её читали - Конституцию ?
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