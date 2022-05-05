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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12132
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:28
#14656
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Цитата:
Гога:
3 мая

Ты же со мной попрощался вроде как?
Обнимемся что ли, давно не виделись!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:28
#14657
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Цитата:
111:
Среднее знаешь как выводится?

---А как по твоим правилам ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:30
#14658
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Цитата:
111:
попрощался вроде как?

---Пока и прощай - однако разный смысл имеют . :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12132
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:33
#14659
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Цитата:
Гога:
Пока и прощай - однако разный смысл имеют

Радуйся что особо ретивые не заметили.
Раньше так и было, если нарушения так себе, пропускали.
Но вот Дона подставили с пересчитыванием конкретно..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:35
#14660
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Цитата:
111:
Среднее знаешь как выводится?

---так как ??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:35
#14661
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Цитата:
111:
Но вот Дона подставили с пересчитыванием конкретно..

---Не знаю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12132
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:36
#14662
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Цитата:
Гога:
так как ??

Почитай в гуголе..
Раз не учили в школе..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:41
#14663
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Цитата:
111:
Почитай в гуголе..

----Ну что ты вот постоянно выкручиваешься ?? Или учебника нет за 5ый класс ?? Сказав А , надо дальше и Б говорить , а не на гугол ссылаться .А если не знаешь , так в чем вопрос , спроси - флуд поможет ;-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12132
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:46
#14664
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Цитата:
Гога:
что ты вот постоянно выкручиваешься ?? Или учебника нет за 5ый класс ?? Сказав А , надо дальше

Раз ты не знаешь, объяснить не объяснишь.
Это очень тяжело..
Иди а школу!
И не раскисай в вопросах там!
А то попрощался и снова туда же...
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 16:53
#14665
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Цитата:
111:

----см.#14653 . А врать нехорошо , за май 300 комментов , по 60 в день - и где твои 124 ?? **в вопросах там!**- ну а тут тебе никогда не понять . У тебя слово расходится с делом . Отвечать не умеешь аргументировано .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12132
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 18:31
#14666
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Цитата:
Гога:
----см.#14653 . А врать нехорошо , за май 300 комментов ,

Считай лучше.
Это неверно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16290
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 20:46
#14667
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Цитата:
saba: Я вот не понимаю, почему изучить казахский это большая проблема

Вообще-то любой язык изучить - большая проблема. Чтобы не гыр гыр, а нормально, общаться на любые темы, писать без ошибок. А если еще и нет погружения в среду - в два раза сложнее. А если в возрасте, то еще сложнее. Потому для изучения языка (любого) в возрасте и без погружения в среду нужна мега-причина вселенского масштаба. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11049
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 20:50
#14668
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Цитата:
maxsaf:
Вселенского маштаба, это переезд в Канаду?)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 20:53
#14669
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Цитата:
111:
Считай лучше. Это неверно..

----Считаю нея , а НГ . Высылаю в личку.
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