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≡ Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44171
Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 05.05.22 - 15:02
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В праздничные дни по всей стране пройдут торжественные мероприятия, которые призваны воспитывать чувство патриотизма у молодёжи, отметили в Минтруда.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24827
Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 05.05.22 - 16:09
#15
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Цитата:
Гога:
и спрашивать будет некого .(см.#6)

На сегодняшний день, самому младшему,
Ветерану - 95 лет...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12132
Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 05.05.22 - 16:16
#16
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Цитата:
yudjin:
И о том, что выделяя большие суммы, после критики отдельных людей

Помню как деду дарили ковер палас, 700 рублей, лошадь, 1200 рублей.
Телевизор, тут не знаю, вроде как тоже 700.
Тогда казалось это миллионом..
Лошадь сколько сейчас стоит?
У него их взрослых лошадей было 9 штук.
Ну конечно, и мы как то кушали лошадей маленькие, ну да, и нам нужно было питаться.
А что, он один должен лошадь откушивать и не давать нам?
Или телевизор смотреть..
Или на паласе скакать..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11049
Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 05.05.22 - 16:20
#17
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Цитата:
drakon:
Да по-большому счету уже и нету в живых ветеранов. Если только ребёнком автомат в 3 года вручили и вперёд сказали . Исключение понятно что есть. Ну их мало.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4975
Re: Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 05.05.22 - 20:41
#18
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Цитата:
111:
Лошадь сколько сейчас стоит?

Цитата:
111:
А что, он один должен лошадь откушивать и не давать нам?

---Кто про что .
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