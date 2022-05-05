Отправлено: - 16:16

yudjin:

И о том, что выделяя большие суммы, после критики отдельных людей

Цитата:Помню как деду дарили ковер палас, 700 рублей, лошадь, 1200 рублей.Телевизор, тут не знаю, вроде как тоже 700.Тогда казалось это миллионом..Лошадь сколько сейчас стоит?У него их взрослых лошадей было 9 штук.Ну конечно, и мы как то кушали лошадей маленькие, ну да, и нам нужно было питаться.А что, он один должен лошадь откушивать и не давать нам?Или телевизор смотреть..Или на паласе скакать..