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Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44171
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
Я Маргариту обожаю. Приятно её слушать и читать. Умеет. А он чет неочень. И передача бардачьная у него. Разные они .
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:38
Цитата:
А что за передача?
Я про него знаю только то, что он - муж Маргариты...
Если бы наши нацики ему не сделали такую рекламу, про него большая часть населения Казахстана так и не узнала бы.
Vit:
И передача
И передача
А что за передача?
Я про него знаю только то, что он - муж Маргариты...
Если бы наши нацики ему не сделали такую рекламу, про него большая часть населения Казахстана так и не узнала бы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5235
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 15:10
У него юмор с политикой перемешаны, очень поздно на НТВ идёт передача пилорама, редко смотрю, но есть на посмотреть. Кстати, Тигран всё верно сказал, пристыдил наших, не понимаю, почему в этом году день победы ограничили во всем, пусть парада не будет, но бессмертный полк должен быть!
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 15:15
Цитата:
----**Международная пилорама**- **https://www.youtube.com/watch?v=5oqbo4PCBBI**
Skeptic:
А что за передача?
А что за передача?
----**Международная пилорама**- **https://www.youtube.com/watch?v=5oqbo4PCBBI**
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 285
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 15:18
согласен, что резковато было сказано. Но разве не заслуженно? Эти же мысли у многих из нас в головах сидят, у меня точно. Почему власть старается угодить Америке и плюнуть в сторону северного соседа? С ним мы не одну сотню лет жили, многое испытали и горе и радость, нам сосед помог поднять экономику, науку и многое еще чего. А какая ответка? Разве так порядочные люди поступают? вот и закономерная реакция отдельных медийных персон, представляющие широкие слои населения соседней страны. Тут все понятно. Не ясно в какую сторону нас ведут.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8484
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 15:34
Цитата:
Да, ничего сверх естественного он не сказал. Недавно на одноклассниках попался ролик, с нашим казахом. Сказал более развернуто все тоже самое. Тут просто появился повод лишний раз плюнуть в соседа.
Поражает реакция казахстанцев... от депутатов и министров до тёток в соцсетях. Они возмущены справедливым замечанием и НИКТО не обращает внимание на комменты местных к роликам куатовцев на ютубе, фэйсбуке, нуре.
сайлау курманов:
Кстати, Тигран всё верно сказал, пристыдил наших, не понимаю,
Кстати, Тигран всё верно сказал, пристыдил наших, не понимаю,
Да, ничего сверх естественного он не сказал. Недавно на одноклассниках попался ролик, с нашим казахом. Сказал более развернуто все тоже самое. Тут просто появился повод лишний раз плюнуть в соседа.
Поражает реакция казахстанцев... от депутатов и министров до тёток в соцсетях. Они возмущены справедливым замечанием и НИКТО не обращает внимание на комменты местных к роликам куатовцев на ютубе, фэйсбуке, нуре.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12132
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 15:48
Провокаторы теперь пусть сидят у себя дома.
Правильно, давно пора всем им по 70 лет сделать не въездными на нашу Родину..
Правильно, давно пора всем им по 70 лет сделать не въездными на нашу Родину..
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 16:00
Цитата:
это про всех можно сказать. Как в анекдоте...
Русский в пьяной компании с любым иностранцем будет ругать свою страну на все лады. Но стоит иностранцу с ним согласиться, он тут же получит в морду.
yudjin:
это про всех можно сказать. Как в анекдоте...
Русский в пьяной компании с любым иностранцем будет ругать свою страну на все лады. Но стоит иностранцу с ним согласиться, он тут же получит в морду.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2787
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 16:17
Как всегда, за правду кто-то страдает...
Только слепой не видит, что страна катится в пропасть Запада.
Только слепой не видит, что страна катится в пропасть Запада.
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 18:13
Цитата:
Мы не куда не катимся. Что б катится нужно от кудо то катится.) у нас стабильная степь. А вот Россия чет катится. Всё автопромы закрылись. Многие заводы позакрывались . Я незнаю серый волк работает? Может ему гуманитарку отправить надо)
Козлов я:
Мы не куда не катимся. Что б катится нужно от кудо то катится.) у нас стабильная степь. А вот Россия чет катится. Всё автопромы закрылись. Многие заводы позакрывались . Я незнаю серый волк работает? Может ему гуманитарку отправить надо)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 278
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 18:26
устал говорить, сейчас ,невозможно топить, Я не говорю Слава Украине, потому что знаю , что за этим стоит,но так невозможно Россия бомбит, я против России
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 20:39
Цитата:
===Откуда такая информация ? Кого бомбит ?
saba:
но так невозможно Россия бомбит
но так невозможно Россия бомбит
===Откуда такая информация ? Кого бомбит ?
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