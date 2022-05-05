Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...

Отправлено: - 15:18

согласен, что резковато было сказано. Но разве не заслуженно? Эти же мысли у многих из нас в головах сидят, у меня точно. Почему власть старается угодить Америке и плюнуть в сторону северного соседа? С ним мы не одну сотню лет жили, многое испытали и горе и радость, нам сосед помог поднять экономику, науку и многое еще чего. А какая ответка? Разве так порядочные люди поступают? вот и закономерная реакция отдельных медийных персон, представляющие широкие слои населения соседней страны. Тут все понятно. Не ясно в какую сторону нас ведут.