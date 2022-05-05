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≡ Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44171
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
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МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11049
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
#1
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Я Маргариту обожаю. Приятно её слушать и читать. Умеет. А он чет неочень. И передача бардачьная у него. Разные они .
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
342
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:38
#2
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Цитата:
Vit:
И передача

А что за передача?
Я про него знаю только то, что он - муж Маргариты...
Если бы наши нацики ему не сделали такую рекламу, про него большая часть населения Казахстана так и не узнала бы. :-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5235
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 15:10
#3
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У него юмор с политикой перемешаны, очень поздно на НТВ идёт передача пилорама, редко смотрю, но есть на посмотреть. Кстати, Тигран всё верно сказал, пристыдил наших, не понимаю, почему в этом году день победы ограничили во всем, пусть парада не будет, но бессмертный полк должен быть!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4975
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 15:15
#4
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Цитата:
Skeptic:
А что за передача?

----**Международная пилорама**- **https://www.youtube.com/watch?v=5oqbo4PCBBI**
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
285
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 15:18
#5
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согласен, что резковато было сказано. Но разве не заслуженно? Эти же мысли у многих из нас в головах сидят, у меня точно. Почему власть старается угодить Америке и плюнуть в сторону северного соседа? С ним мы не одну сотню лет жили, многое испытали и горе и радость, нам сосед помог поднять экономику, науку и многое еще чего. А какая ответка? Разве так порядочные люди поступают? вот и закономерная реакция отдельных медийных персон, представляющие широкие слои населения соседней страны. Тут все понятно. Не ясно в какую сторону нас ведут.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8484
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 15:34
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Кстати, Тигран всё верно сказал, пристыдил наших, не понимаю,

Да, ничего сверх естественного он не сказал. Недавно на одноклассниках попался ролик, с нашим казахом. Сказал более развернуто все тоже самое. Тут просто появился повод лишний раз плюнуть в соседа.
Поражает реакция казахстанцев... от депутатов и министров до тёток в соцсетях. Они возмущены справедливым замечанием и НИКТО не обращает внимание на комменты местных к роликам куатовцев на ютубе, фэйсбуке, нуре.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12132
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 15:48
#7
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Провокаторы теперь пусть сидят у себя дома.
Правильно, давно пора всем им по 70 лет сделать не въездными на нашу Родину..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
342
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 16:00
#8
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Цитата:
yudjin:

:-) это про всех можно сказать. Как в анекдоте...
Русский в пьяной компании с любым иностранцем будет ругать свою страну на все лады. Но стоит иностранцу с ним согласиться, он тут же получит в морду.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2787
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 16:17
#9
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Как всегда, за правду кто-то страдает...
Только слепой не видит, что страна катится в пропасть Запада.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11049
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 18:13
#10
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Цитата:
Козлов я:

Мы не куда не катимся. Что б катится нужно от кудо то катится.) у нас стабильная степь. А вот Россия чет катится. Всё автопромы закрылись. Многие заводы позакрывались . Я незнаю серый волк работает? Может ему гуманитарку отправить надо) :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
278
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 18:26
#11
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устал говорить, сейчас ,невозможно топить, Я не говорю Слава Украине, потому что знаю , что за этим стоит,но так невозможно Россия бомбит, я против России
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4975
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 05.05.22 - 20:39
#12
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Цитата:
saba:
но так невозможно Россия бомбит

===Откуда такая информация ? Кого бомбит ?
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