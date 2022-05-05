Отправлено: - 19:34

111:

Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?

Цитата:Уже сказали в другой ветке,всё это конечно замечательно,но по факту бенефециаром всего этого действительно будут родственники,внуки и.т.дУ меня жил дедушка сосед ветеран,он ещё в голодные 2000 говорил ,что у инх с бабулей неплохая пенсия и слава богу на жизнь хватает,лям конечно лишний не бывает,но в 95 лет не до этого уже.