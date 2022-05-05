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≡ День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44171
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:24
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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам выплатить ветеранам минимум по миллиону тенге. Сейчас в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. А как делают в других странах?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11049
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:24
#1
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Всё шах и мат). Наша страна на первом месте. Учитесь россияне. Тоже самое и с пенсиями на сколько я знаю
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4975
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:36
#2
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Цитата:
В России проживает 20 320 ветеранов.

Источник:
----сколько именно ветеранов ВОВ осталось в РФ состоянием на 26 марта 2022 года. По данным главы Минтруда Максима Топилина, на указанную дату в России насчитывается 66 тысячи непосредственных бойцов Великой Отечественной войны.----И кому верить ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12132
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 18:51
#3
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Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8611
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 19:34
#4
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Цитата:
111:
Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?

Уже сказали в другой ветке,всё это конечно замечательно,но по факту бенефециаром всего этого действительно будут родственники,внуки и.т.д
У меня жил дедушка сосед ветеран,он ещё в голодные 2000 говорил ,что у инх с бабулей неплохая пенсия и слава богу на жизнь хватает,лям конечно лишний не бывает,но в 95 лет не до этого уже.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2171
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 20:01
#5
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Цитата:
111:
Ну-ка критики того, что ветеранов у нас не чтут, что скажете?

Зачем взъерепенились?
В каких и где в комментариях НГ вы прочитали это?
Ей богу, все ваши "умозаключения" как у того героя "Письма жены бойца невидимого фронта" из монолога Хазанова 1983 года...
Да уж, к вашей роли здесь на сайте,как вы себя возомнили по вашим комментариям, больше всего подходят слова из арии "Мистера Икс" Георга Отса, вам бы хотелось так, но это у вас полная противоположность той арии...
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