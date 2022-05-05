Прогноз на 5 дней
ясно+21°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 17% влажность
  • Ю-ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44169
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам выплатить ветеранам минимум по миллиону тенге. Сейчас в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. А как делают в других странах?
Читать новость

Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11047
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё шах и мат). Наша страна на первом месте. Учитесь россияне. Тоже самое и с пенсиями на сколько я знаю
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4970
Re: День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В России проживает 20 320 ветеранов.

Источник:
----сколько именно ветеранов ВОВ осталось в РФ состоянием на 26 марта 2022 года. По данным главы Минтруда Максима Топилина, на указанную дату в России насчитывается 66 тысячи непосредственных бойцов Великой Отечественной войны.----И кому верить ??
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS