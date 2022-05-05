Отправлено: - 16:32

- Как вы думаете, как долго подрастающее поколение будет чтить память погибших на той войне?

Цитата:Можно хоть сто раз дома детям объяснять и говорить что есть зло и добро, война. Ну когда в книжках у же другое пишут. Когда одни учатся в школе на русском языке, а через дорогу на казахском языке и другими учебниками . То беда не за горами