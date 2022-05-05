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≡ «Нужно детям рассказывать...» - Житель Костаная хранит номер газеты, выпущенный 9 мая 1945 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44169
«Нужно детям рассказывать...» - Житель Костаная хранит номер газеты, выпущенный 9 мая 1945 года
Отправлено: 05.05.22 - 16:32
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Раритетный выпуск «Комсомольской правды» достался Николаю БАКЛИНУ от его дяди: переезжая в Россию в 1990-х годах, он подарил племяннику один из двух своих экземпляров.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11047
Re: «Нужно детям рассказывать...» - Житель Костаная хранит номер...
Отправлено: 05.05.22 - 16:32
#1
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Цитата:
- Как вы думаете, как долго подрастающее поколение будет чтить память погибших на той войне?

Можно хоть сто раз дома детям объяснять и говорить что есть зло и добро, война. Ну когда в книжках у же другое пишут. Когда одни учатся в школе на русском языке, а через дорогу на казахском языке и другими учебниками . То беда не за горами
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12129
Re: «Нужно детям рассказывать...» - Житель Костаная хранит номер...
Отправлено: 05.05.22 - 16:39
#2
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Цитата:
Vit:
дорогу на казахском языке и

Хм..
То есть мы казахи не помним своих Героев?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11047
«Нужно детям рассказывать...» - Житель Костаная хранит номер газеты, выпущенный 9 мая 1945 года
Отправлено: 05.05.22 - 16:53
#3
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Цитата:
111:

Я другое хотел сказать. Мы приблизительно одного возроста. Ты должен был помнить как в советских школах было. Мальчик- девочка. Отличник- двоешник за партой. . У меня глаза есть и уши и я вижу что школьники многие ходят в своей среде. Особлено как то . Мне это не нравится . Опасно. А может я накручиваю себя. Младший мой сына у него друзья все казахи. И в гостях он у них на беше постоянно тусит). Просто я б хотел что б была одна школа и всё . Ну почему бы и нет .
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