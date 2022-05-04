Отправлено: - 16:45

saba:

в России не дай бог заговори на казахском , сразу говорят гыр гыр, я был я знаю.

Цитата:О какой России Вы в своем комментарии пишите? Где Вы там бывали? В Дагестане или Чечне? А может в Казани как вы пишете: "гыр гыр"? Осетия или Калмыкия, Якутия или ... там народностей целый интернационал!! Вам не стыдно? Зачем провоцировать? А вот прочитает юный пацаненок как "Вам там не давали на казахском разговаривать" и поверит Вам. Хотя, нет! Вам никто не поверит, потому как человека который врет, даже на расстоянии видно! Не пишите пожалуйста больше таких глупостей! Надеюсь на понимание!