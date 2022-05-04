«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают. Читать новость
Я вот не понимаю, почему изучить казахский это большая проблема, в России не дай бог заговори на казахском , сразу говорят гыр гыр, я был я знаю. В казахстане я так мечтаю, должны разговаривать на 2 языках, все. Чем больше языков ты знаешь, тем больше твоя внутренняя культура
Не ври. В России я очень часто бывают и там всяких дагестанских, уйгурских кухонь просто тыщи. В Москве русское лицо встреть огромная удача. На всяких заводах бываю там тоже самое. Не кто на русском языке не разговаривает. На счёт языка. Да мы всё уже знаем его на 50 % . Все вывески, товары дублируются и получается как бы под невольно изучаешь.
111: Нет, для меня украинские дети, дети нашего братского народа ближе.
Cоциальный дарвинизм - определенные люди или этнические группы являются доминирующими из-за присущего им генетического превосходства. Шовинизм - сильное и необоснованное убеждение в том, что ваша собственная страна или раса является лучшей или наиболее важной. И все это - нацистские идеи. З.Ы. За что удалили 113-е сообщение? За краткость, сестру таланта?
saba: в России не дай бог заговори на казахском , сразу говорят гыр гыр, я был я знаю.
О какой России Вы в своем комментарии пишите? Где Вы там бывали? В Дагестане или Чечне? А может в Казани как вы пишете: "гыр гыр"? Осетия или Калмыкия, Якутия или ... там народностей целый интернационал! Вы был - Вы знаете! Вам не стыдно? Зачем провоцировать? А вот прочитает юный пацаненок как "Вам там не давали на казахском разговаривать" и поверит Вам. Хотя, нет! Вам никто не поверит, потому как человека который врет, даже на расстоянии видно! Не пишите пожалуйста больше таких глупостей! Надеюсь на понимание!
Татария это ваще отдельная страна. Все балакают на татарском. Иной раз себя не уютно даже чувствуешь. Даже у нас в Казахстане больше на русском разговаривают чем в Татарии. Саба привирает. В России как раз все нации чувствуют себя прекрасно. Вижу.
----Конституция Удмуртской Республики от 7 декабря 1994 г. (с изменениями и дополнениями) Статья 8. Государственными языками Удмуртской Республики являются русский и удмуртский языки.-----И так во всех конституциях национальных образований в России .То есть гозязыки - русский и национальный .
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