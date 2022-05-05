Re: Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда

Отправлено: - 15:05

Вот из за этого и истерил Тигран Симонян,как это так у нас решили ветеранам денег больше дать чем в России??

Потомучто в России парад это идеология милитаризма,парад уже не связан с 9 мая а он придан показать одну идею "вот мы раньше как побеждали и сейчас победим,смотрите какое у нас оружие новое и мощное,можем повторить!"

Когда как все республики вокруг России отказались от идеи реваншизма и просто спокойно выплачивают каждый год большие суммы ветеранам