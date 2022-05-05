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≡ Что нам стоит ОСИ построить?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44165
Что нам стоит ОСИ построить?
Отправлено: 05.05.22 - 00:40
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Дом № 26 по проспекту Абая имел все шансы, чтобы стать самым успешным примером, показательной витриной жилищной реформы. В трех блоках этой многоэтажки живут почти 400 семей. Свое объединение здесь создали в конце января 2022 года и уже начали собирать средства на счет ОСИ. В редакцию «НГ» обратилась председатель объединения Татьяна ВИТТЕНБЕРГ. Она и сообщила, что пока ее дом только и делает, что борется за свое существование: судится с ТОО (бывшим ПКСК), просит помощи у властей, а финальной точкой стала услуга ЦОНа, за которую ОСИ предложили заплатить 1,5 млн тенге.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
880
Re: Что нам стоит ОСИ построить?
Отправлено: 05.05.22 - 00:40
#1
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"Гладко было на бумаге..."
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
47
Что нам стоит ОСИ построить?
Отправлено: 05.05.22 - 09:51
#2
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В ОСИ задолженность 50% , аварии ( на устранение только одной нужно 20-30 тысяч), крышу ремонтировать надо и т.д. Со слов председателя ОСИ надо собирать на все это целевые взносы .А в ТОО не было этих проблем что ли? Или они думали что на 40 тенге за м2 взносов ТОО будет ремонтировать? ПКСК и ТОО в штате имеют рабочих на зарплате, которые устраняют аварии. А сервисная компания за каждую аварию будет выставлять эти 20-30 тысяч. Да, со слов чиновников при создании ОСИ уменьшаться затраты на дом. Но как говорится "блажен тот кто верит" и "свежо придание да верится с трудом" ...
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
809
Re: Что нам стоит ОСИ построить?
Отправлено: 05.05.22 - 11:50
#3
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В Астане выгодно оси, и в этом доме тоже выгоден. Жильцов много. А если 60-90 кв, то как платить председателю ЗП, из каких средств? А работать за бесплатно или за копейки никто не хочет. Вот, по статистике средняя ЗП в Казахстане 280 тысяч тенге, как собрать такую сумму? Чтобы занимался чисто домом, и мог быть дома, а не на работе, когда случится авария.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5234
Re: Что нам стоит ОСИ построить?
Отправлено: 05.05.22 - 15:04
#4
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Чем не угодили КСК, нет непременно надо оси, зачем ломать то что годами стабильно работало.
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