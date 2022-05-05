Что нам стоит ОСИ построить?

Отправлено: - 09:51

В ОСИ задолженность 50% , аварии ( на устранение только одной нужно 20-30 тысяч), крышу ремонтировать надо и т.д. Со слов председателя ОСИ надо собирать на все это целевые взносы .А в ТОО не было этих проблем что ли? Или они думали что на 40 тенге за м2 взносов ТОО будет ремонтировать? ПКСК и ТОО в штате имеют рабочих на зарплате, которые устраняют аварии. А сервисная компания за каждую аварию будет выставлять эти 20-30 тысяч. Да, со слов чиновников при создании ОСИ уменьшаться затраты на дом. Но как говорится "блажен тот кто верит" и "свежо придание да верится с трудом" ...