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≡ Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44165
Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 05.05.22 - 15:02
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В праздничные дни по всей стране пройдут торжественные мероприятия, которые призваны воспитывать чувство патриотизма у молодёжи, отметили в Минтруда.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11036
Re: Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 05.05.22 - 15:02
#1
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Ну вот видите. По ляму подарят а вы расплакались что Казахстан не чтит наших ветеранов .
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24826
Re: Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 05.05.22 - 15:02
#2
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А сколько, то их всех, осталось в живых?... :-o
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12364
Re: Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 05.05.22 - 15:05
#3
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Вот из за этого и истерил Тигран Симонян,как это так у нас решили ветеранам денег больше дать чем в России??
Потомучто в России парад это идеология милитаризма,парад уже не связан с 9 мая а он придан показать одну идею "вот мы раньше как побеждали и сейчас победим,смотрите какое у нас оружие новое и мощное,можем повторить!"
Когда как все республики вокруг России отказались от идеи реваншизма и просто спокойно выплачивают каждый год большие суммы ветеранам
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