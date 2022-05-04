Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...

Отправлено: - 15:14

Я вот не понимаю, почему изучить казахский это большая проблема, в России не дай бог заговори на казахском , сразу говорят гыр гыр, я был я знаю.

В казахстане я так мечтаю, должны разговаривать на 2 языках, все.

Чем больше языков ты знаешь, тем больше твоя внутренняя культура