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«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44165
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12114
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 13:08
Цитата:
Хм..
А кто это говорил?
Покажите мне этого человека!
Кушмурунец23:
т.е не хуже?
т.е не хуже?
Хм..
А кто это говорил?
Покажите мне этого человека!
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 13:15
Цитата:
И опять Вы не про то! Перед тем как написать, думаю что надо немного подумать.
Не спешите, кто то говорил, что слово не воробей!
111:
Нет, я не Сталин
Нет, я не Сталин
И опять Вы не про то! Перед тем как написать, думаю что надо немного подумать.
Не спешите, кто то говорил, что слово не воробей!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 276
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 13:29
Блажен кто верует! Я тоже был за Донбасс когда они страдали, сейчас страдания украинского народа в тысячи раз превысили страдания Донбасса, я скорблю и за тех и за этих. но нельзя так уничтожать целый народ, придумав .что все они нацики. У меня одноклассник Аркаша Чернов пошел добровольцем, давно вестей от него нет у меня дети , я работал в Орленке, привозили детей из Чернобыльской зоны, зная их характер, думаю они где то в передовых рядах. И вы хотите сказать. что все они нацики, Да весь народ поднялся
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 13:42
Цитата:
----Можно четче сказать ? Куда поднялся весь народ ?
saba:
Да весь народ поднялся
Да весь народ поднялся
----Можно четче сказать ? Куда поднялся весь народ ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 619
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 05.05.22 - 13:47
Цитата:
Минские то читал?
111:
Этотземли Украины, зачем ей просто так отдавать их было России?
Этотземли Украины, зачем ей просто так отдавать их было России?
Минские то читал?
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:02
Цитата:
----Это смотря какую точку отсчета брать .
111:
Этотземли Украины
Этотземли Украины
----Это смотря какую точку отсчета брать .
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:16
Цитата:
Т.е. молодая мама убитая в Горловке с маленьким ребенком на руках, как бы в тысячи раз меньше страданий чем сейчас не на Донбассе? Может где то еще на Украине кто то страдает больше чем сейчас в Донецке? А где еще кроме Донбасса так сильно страдают народ? В Киеве или Львове? Кто гибнет больше всего? Т.е. Вы страдали за Донбасс, но сейчас Вы больше страдаете за...? Где детей убито больше, женщин и стариков? 8 лет вы страдали молча а сейчас ваши страдания усилились в тысячи раз! Ваш одноклассник Аркаша наверно пошел добровольцем воевать за убитую молодую маму из Горловки? Или он пошел воевать против добровольцев шахтеров из Макеевки и той же Горловки? Нет, не все нацики? Согласен. Нацики там не все. Но, эти "не все" всех там живущих "на уши поставили". Против "нациков" там никто и пикнуть не может. Ладно, на этом все потому как бесполезно, я ведь с 2014 года по своим родным из Киева все это знаю!
saba:
Я тоже был за Донбасс когда они страдали, сейчас страдания украинского народа в тысячи раз превысили страдания Донбасса, я скорблю и за тех и за этих. но нельзя так уничтожать целый народ, придумав .что все они нацики.
Я тоже был за Донбасс когда они страдали, сейчас страдания украинского народа в тысячи раз превысили страдания Донбасса, я скорблю и за тех и за этих. но нельзя так уничтожать целый народ, придумав .что все они нацики.
Т.е. молодая мама убитая в Горловке с маленьким ребенком на руках, как бы в тысячи раз меньше страданий чем сейчас не на Донбассе? Может где то еще на Украине кто то страдает больше чем сейчас в Донецке? А где еще кроме Донбасса так сильно страдают народ? В Киеве или Львове? Кто гибнет больше всего? Т.е. Вы страдали за Донбасс, но сейчас Вы больше страдаете за...? Где детей убито больше, женщин и стариков? 8 лет вы страдали молча а сейчас ваши страдания усилились в тысячи раз! Ваш одноклассник Аркаша наверно пошел добровольцем воевать за убитую молодую маму из Горловки? Или он пошел воевать против добровольцев шахтеров из Макеевки и той же Горловки? Нет, не все нацики? Согласен. Нацики там не все. Но, эти "не все" всех там живущих "на уши поставили". Против "нациков" там никто и пикнуть не может. Ладно, на этом все потому как бесполезно, я ведь с 2014 года по своим родным из Киева все это знаю!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 276
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:19
Блажен кто верует! Я тоже был за Донбасс когда они страдали, сейчас страдания украинского народа в тысячи раз превысили страдания Донбасса, я скорблю и за тех и за этих. но нельзя так уничтожать целый народ, придумав .что все они нацики. У меня одноклассник Аркаша Чернов пошел добровольцем, давно вестей от него нет у меня дети , я работал в Орленке, привозили детей из Чернобыльской зоны, зная их характер, думаю они где то в передовых рядах. И вы хотите сказать. что все они нацики, Да весь народ поднялся
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:21
Комментарий удален модератором.
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:23
Цитата:
Некоторых нацики силком подняли.
saba:
И вы хотите сказать. что все они нацики, Да весь народ поднялся
И вы хотите сказать. что все они нацики, Да весь народ поднялся
Некоторых нацики силком подняли.
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
Многие уверены, что Путин лично воюет против Украины.
Другие "знают", что Россия напала на Украину.
Третьи надеются, что после зачистки Украины от нацистов всё успокоится и вернётся на свои места.
И мало кто до сих пор понимает, что на самом деле идёт глобальная война между Россией и США, где и Украина, и, по большому счёту, вся Европа - просто расходный материал и бойцовский ринг...
И зачистка Украины от нацизма - ещё не Победа в этой войне. Это будет выигранная битва, но не выигранная война.
Война будет выиграна, когда США не смогут больше диктовать свою волю даже своим сателлитам. Когда доллар перестанет быть доминирующей валютой, а останется просто внутренней валютой США.
Только после этого всё встанет на свои места и мир сможет вздохнуть с облегчением и жить спокойно.
...
Но антироссийская риторика резко изменится сразу после окончания операции на Украине. Ибо Госдеп и структуры Сороса, которые содержат фабрики ботов, устраивающих антироссийскую истерию в сетях и СМИ, начнут считать потерянные деньги (а деньги - единственное, что их волнует) и сократят расходы на пропаганду.
А потом "вдруг", окажется, что на Украине действительно был нацистский режим, и Россия действительно освободила Украину от его власти.
Западу придётся это сделать. Ибо без России, без сотрудничества с ней, ни Европа, ни мир вообще нормально существовать не могут.
Другие "знают", что Россия напала на Украину.
Третьи надеются, что после зачистки Украины от нацистов всё успокоится и вернётся на свои места.
И мало кто до сих пор понимает, что на самом деле идёт глобальная война между Россией и США, где и Украина, и, по большому счёту, вся Европа - просто расходный материал и бойцовский ринг...
И зачистка Украины от нацизма - ещё не Победа в этой войне. Это будет выигранная битва, но не выигранная война.
Война будет выиграна, когда США не смогут больше диктовать свою волю даже своим сателлитам. Когда доллар перестанет быть доминирующей валютой, а останется просто внутренней валютой США.
Только после этого всё встанет на свои места и мир сможет вздохнуть с облегчением и жить спокойно.
...
Но антироссийская риторика резко изменится сразу после окончания операции на Украине. Ибо Госдеп и структуры Сороса, которые содержат фабрики ботов, устраивающих антироссийскую истерию в сетях и СМИ, начнут считать потерянные деньги (а деньги - единственное, что их волнует) и сократят расходы на пропаганду.
А потом "вдруг", окажется, что на Украине действительно был нацистский режим, и Россия действительно освободила Украину от его власти.
Западу придётся это сделать. Ибо без России, без сотрудничества с ней, ни Европа, ни мир вообще нормально существовать не могут.
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:44
Цитата:
Skeptic:я всегда говорил. И не только я. Пока ядерную бомбу не скинут на вашингтон это всё не успокоится не когда. Украине теперь конец. Раздербанят её. Потом нато-шмато найдёт другого потерпевшего. Очень хочется что б над нашей страной было мирное небо. Что б нас это не коснулось. Хотя в январе что подобное хотели замутить.
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:47
Цитата:
Согласен, так оно и есть на самом деле. И началось это все где то с 9 мая 1945 года когда народы СССР освободили практически весь мир от нацизма! Но, оказывается... не добили! Ждем и очень надеемся! Уверены!
[Исправлено: Кушмурунец23, 05.05.2022 - 14:48]
Skeptic:
Но антироссийская риторика резко изменится сразу после окончания операции на Украине. Ибо Госдеп и структуры Сороса, которые содержат фабрики ботов, устраивающих антироссийскую истерию в сетях и СМИ, начнут считать потерянные деньги (а деньги - единственное, что их волнует) и сократят расходы на пропаганду. А потом "вдруг", окажется, что на Украине действительно был нацистский режим, и Россия действительно освободила Украину от его власти.
Но антироссийская риторика резко изменится сразу после окончания операции на Украине. Ибо Госдеп и структуры Сороса, которые содержат фабрики ботов, устраивающих антироссийскую истерию в сетях и СМИ, начнут считать потерянные деньги (а деньги - единственное, что их волнует) и сократят расходы на пропаганду. А потом "вдруг", окажется, что на Украине действительно был нацистский режим, и Россия действительно освободила Украину от его власти.
Согласен, так оно и есть на самом деле. И началось это все где то с 9 мая 1945 года когда народы СССР освободили практически весь мир от нацизма! Но, оказывается... не добили! Ждем и очень надеемся! Уверены!
[Исправлено: Кушмурунец23, 05.05.2022 - 14:48]
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:49
Цитата:
Давайте без ядерной бомбы, а?..
Vit:
Пока ядерную бомбу
Пока ядерную бомбу
Давайте без ядерной бомбы, а?..
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:55
Цитата:
Skeptic:Давайте . Я согласен. Но тогда это не когда не остановится . Россия слабая что б экономикой задушить США А военые технологии очень сильные . Получается только воеными действиями можно будет остановить. А теперь всё уже. Если Путин не доведёт до конца эту спецоперацию нам всем хана будет .
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