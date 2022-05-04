Отправлено: - 14:16

saba:

Я тоже был за Донбасс когда они страдали, сейчас страдания украинского народа в тысячи раз превысили страдания Донбасса, я скорблю и за тех и за этих. но нельзя так уничтожать целый народ, придумав .что все они нацики.

Цитата:Т.е. молодая мама убитая в Горловке с маленьким ребенком на руках, как бы в тысячи раз меньше страданий чем сейчас не на Донбассе? Может где то еще на Украине кто то страдает больше чем сейчас в Донецке? А где еще кроме Донбасса так сильно страдают народ? В Киеве или Львове? Кто гибнет больше всего? Т.е. Вы страдали за Донбасс, но сейчас Вы больше страдаете за...? Где детей убито больше, женщин и стариков? 8 лет вы страдали молча а сейчас ваши страдания усилились в тысячи раз! Ваш одноклассник Аркаша наверно пошел добровольцем воевать за убитую молодую маму из Горловки? Или он пошел воевать против добровольцев шахтеров из Макеевки и той же Горловки? Нет, не все нацики? Согласен. Нацики там не все. Но, эти "не все" всех там живущих "на уши поставили". Против "нациков" там никто и пикнуть не может. Ладно, на этом все потому как бесполезно, я ведь с 2014 года по своим родным из Киева все это знаю!