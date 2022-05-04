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≡ «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44165
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
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Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12114
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 13:08
#105
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Цитата:
Кушмурунец23:
т.е не хуже?

Хм..
А кто это говорил?
Покажите мне этого человека!
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
529
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 13:15
#106
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Цитата:
111:
Нет, я не Сталин

И опять Вы не про то! Перед тем как написать, думаю что надо немного подумать.
Не спешите, кто то говорил, что слово не воробей!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
276
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 13:29
#107
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Блажен кто верует! Я тоже был за Донбасс когда они страдали, сейчас страдания украинского народа в тысячи раз превысили страдания Донбасса, я скорблю и за тех и за этих. но нельзя так уничтожать целый народ, придумав .что все они нацики. У меня одноклассник Аркаша Чернов пошел добровольцем, давно вестей от него нет у меня дети , я работал в Орленке, привозили детей из Чернобыльской зоны, зная их характер, думаю они где то в передовых рядах. И вы хотите сказать. что все они нацики, Да весь народ поднялся
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4953
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 13:42
#108
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Цитата:
saba:
Да весь народ поднялся

----Можно четче сказать ? Куда поднялся весь народ ?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
619
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 05.05.22 - 13:47
#109
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Цитата:
111:
Этотземли Украины, зачем ей просто так отдавать их было России?

Минские то читал?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4953
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:02
#110
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Цитата:
111:
Этотземли Украины

----Это смотря какую точку отсчета брать .
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
529
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:16
#111
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Цитата:
saba:
Я тоже был за Донбасс когда они страдали, сейчас страдания украинского народа в тысячи раз превысили страдания Донбасса, я скорблю и за тех и за этих. но нельзя так уничтожать целый народ, придумав .что все они нацики.

Т.е. молодая мама убитая в Горловке с маленьким ребенком на руках, как бы в тысячи раз меньше страданий чем сейчас не на Донбассе? Может где то еще на Украине кто то страдает больше чем сейчас в Донецке? А где еще кроме Донбасса так сильно страдают народ? В Киеве или Львове? Кто гибнет больше всего? Т.е. Вы страдали за Донбасс, но сейчас Вы больше страдаете за...? Где детей убито больше, женщин и стариков? 8 лет вы страдали молча а сейчас ваши страдания усилились в тысячи раз! Ваш одноклассник Аркаша наверно пошел добровольцем воевать за убитую молодую маму из Горловки? Или он пошел воевать против добровольцев шахтеров из Макеевки и той же Горловки? Нет, не все нацики? Согласен. Нацики там не все. Но, эти "не все" всех там живущих "на уши поставили". Против "нациков" там никто и пикнуть не может. Ладно, на этом все потому как бесполезно, я ведь с 2014 года по своим родным из Киева все это знаю!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
276
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:19
#112
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Блажен кто верует! Я тоже был за Донбасс когда они страдали, сейчас страдания украинского народа в тысячи раз превысили страдания Донбасса, я скорблю и за тех и за этих. но нельзя так уничтожать целый народ, придумав .что все они нацики. У меня одноклассник Аркаша Чернов пошел добровольцем, давно вестей от него нет у меня дети , я работал в Орленке, привозили детей из Чернобыльской зоны, зная их характер, думаю они где то в передовых рядах. И вы хотите сказать. что все они нацики, Да весь народ поднялся
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2052
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:21
#113
Комментарий удален модератором.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2052
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:23
#114
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Цитата:
saba:
И вы хотите сказать. что все они нацики, Да весь народ поднялся

Некоторых нацики силком подняли.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
339
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
#115
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Многие уверены, что Путин лично воюет против Украины.
Другие "знают", что Россия напала на Украину.
Третьи надеются, что после зачистки Украины от нацистов всё успокоится и вернётся на свои места.
И мало кто до сих пор понимает, что на самом деле идёт глобальная война между Россией и США, где и Украина, и, по большому счёту, вся Европа - просто расходный материал и бойцовский ринг...
И зачистка Украины от нацизма - ещё не Победа в этой войне. Это будет выигранная битва, но не выигранная война.
Война будет выиграна, когда США не смогут больше диктовать свою волю даже своим сателлитам. Когда доллар перестанет быть доминирующей валютой, а останется просто внутренней валютой США.
Только после этого всё встанет на свои места и мир сможет вздохнуть с облегчением и жить спокойно.
...
Но антироссийская риторика резко изменится сразу после окончания операции на Украине. Ибо Госдеп и структуры Сороса, которые содержат фабрики ботов, устраивающих антироссийскую истерию в сетях и СМИ, начнут считать потерянные деньги (а деньги - единственное, что их волнует) и сократят расходы на пропаганду.
А потом "вдруг", окажется, что на Украине действительно был нацистский режим, и Россия действительно освободила Украину от его власти.
Западу придётся это сделать. Ибо без России, без сотрудничества с ней, ни Европа, ни мир вообще нормально существовать не могут.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11036
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:44
#116
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Цитата:
Skeptic:
я всегда говорил. И не только я. Пока ядерную бомбу не скинут на вашингтон это всё не успокоится не когда. Украине теперь конец. Раздербанят её. Потом нато-шмато найдёт другого потерпевшего. Очень хочется что б над нашей страной было мирное небо. Что б нас это не коснулось. Хотя в январе что подобное хотели замутить.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
529
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:47
#117
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Цитата:
Skeptic:
Но антироссийская риторика резко изменится сразу после окончания операции на Украине. Ибо Госдеп и структуры Сороса, которые содержат фабрики ботов, устраивающих антироссийскую истерию в сетях и СМИ, начнут считать потерянные деньги (а деньги - единственное, что их волнует) и сократят расходы на пропаганду. А потом "вдруг", окажется, что на Украине действительно был нацистский режим, и Россия действительно освободила Украину от его власти.

Согласен, так оно и есть на самом деле. И началось это все где то с 9 мая 1945 года когда народы СССР освободили практически весь мир от нацизма! Но, оказывается... не добили! Ждем и очень надеемся! Уверены!

[Исправлено: Кушмурунец23, 05.05.2022 - 14:48]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
339
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:49
#118
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Цитата:
Vit:
Пока ядерную бомбу

Давайте без ядерной бомбы, а?..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11036
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 14:55
#119
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Цитата:
Skeptic:
Давайте . Я согласен. Но тогда это не когда не остановится . Россия слабая что б экономикой задушить США А военые технологии очень сильные . Получается только воеными действиями можно будет остановить. А теперь всё уже. Если Путин не доведёт до конца эту спецоперацию нам всем хана будет .
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