Отправлено: - 11:13

Кушмурунец23:

Я против нациков которые сжигали людей в Одессе и убивали детей женщин в Горловке! Горловская Мадонна и Аллея Ангелов не фейк, эти трагические события были и продолжаются. Я против тех у кого Бандера герой, я против тех кто кричал "москаляку на гиляку",

Цитата:Все таки я думаю первопричина всетаки не нацизм, а НАТО, хотя эти буквы легко можно сменить на другие три, и сразу понятно станет с кем реально идет противостояние. К сожалению оно идет силами украинцев, территорией Украины, смертями украинских людей. Но тут уже вину нужно делить ровно напополам.