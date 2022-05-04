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≡ «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44162
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
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Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
617
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 05.05.22 - 10:15
#75
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Цитата:
Кушмурунец23:

солидарен однозначно
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Thinker
§ Thinker
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Новосибирск
Регистрация:
05.04.12
Сообщений:
621
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 10:48
#76
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Кушмурунец23
Подписываюсь под каждым словом.
Молодец, кратко, емко и точно в тему.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8476
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 10:57
#77
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Цитата:
Кушмурунец23:

Юрий, отлично всё сказано! Спасибо!
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3091
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 05.05.22 - 11:13
#78
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Цитата:
Кушмурунец23:
Я против нациков которые сжигали людей в Одессе и убивали детей женщин в Горловке! Горловская Мадонна и Аллея Ангелов не фейк, эти трагические события были и продолжаются. Я против тех у кого Бандера герой, я против тех кто кричал "москаляку на гиляку",

Все таки я думаю первопричина всетаки не нацизм, а НАТО, хотя эти буквы легко можно сменить на другие три, и сразу понятно станет с кем реально идет противостояние. К сожалению оно идет силами украинцев, территорией Украины, смертями украинских людей. Но тут уже вину нужно делить ровно напополам.
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K
* KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
880
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 11:37
#79
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Цитата:
Vit:
О чем Зеленский думал. Кем он воюет. Шансов ноль же.

Те кто умышленно подставляет под удар населённые пункты, прикрываясь жилыми домами и мирными жителями, похоже не о чем не думают вообще... Интересно, Киев и Львов также будут сомоуничтожать или всё же сдадутся!?
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