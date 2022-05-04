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«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44162
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 20:36
Цитата:
А сейчас чеченцы воюют бок о бок с другими россиянами на самых передовых позициях. И неплохо воюют. И много добровольцев из Чечни приходят.
Выходит, не зря Россия в Чечне воевала. Теперь чеченцы воюют за Россию.
Да и в чеченских войнах многие чеченцы воевали друг против друга.
abaika95:
российская армия с 1994 по 2009 год бомбила и убивала жителей Чечни которые почему-то Не очень хотели жить с Россией
российская армия с 1994 по 2009 год бомбила и убивала жителей Чечни которые почему-то Не очень хотели жить с Россией
А сейчас чеченцы воюют бок о бок с другими россиянами на самых передовых позициях. И неплохо воюют. И много добровольцев из Чечни приходят.
Выходит, не зря Россия в Чечне воевала. Теперь чеченцы воюют за Россию.
Да и в чеченских войнах многие чеченцы воевали друг против друга.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2049
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 20:45
Цитата:
А российские военные должны были раскрыть все свои планы? Отправить противнику секретные бумаги и военные карты, чтобы похерить свои разведданные, а противник успел перегруппироваться и приготовиться? Вроде взрослый человек, а несёт какую-то детскую белиберду, как будто в песочнице сидит с мокрыми штанишками.
abaika95:
Российские СМИ утверждали что Россия не нападет на Украину?))) Вот и весь ответ
Российские СМИ утверждали что Россия не нападет на Украину?))) Вот и весь ответ
А российские военные должны были раскрыть все свои планы? Отправить противнику секретные бумаги и военные карты, чтобы похерить свои разведданные, а противник успел перегруппироваться и приготовиться? Вроде взрослый человек, а несёт какую-то детскую белиберду, как будто в песочнице сидит с мокрыми штанишками.
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 20:50
Цитата:
Маркс:Тоже думаю что у Путина на столе были очень сильные документы от спецслужб,.иначе на такой шаг не пошёл. Скорей всего Зеленский продал страну. Увы
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 20:59
В 2014 году Россия могла взять всю Украину без боя. И ВСУ были никакие, и треть населения были за Россию.
Но Путин на это не пошёл.
Тоже думаю, что оставались считанные часы до нападения Украины на Донбасс. И тогда бои шли бы уже в Донецке и Луганске, Макеевке и Горловке с гораздо бОльшими потерями среди мирного населения.
Потому что ВСУ не жалели бы ни население, ни системы электро- водо- и газоснабжения.
[Исправлено: serg kost, 04.05.2022 - 22:20]
Но Путин на это не пошёл.
Тоже думаю, что оставались считанные часы до нападения Украины на Донбасс. И тогда бои шли бы уже в Донецке и Луганске, Макеевке и Горловке с гораздо бОльшими потерями среди мирного населения.
Потому что ВСУ не жалели бы ни население, ни системы электро- водо- и газоснабжения.
[Исправлено: serg kost, 04.05.2022 - 22:20]
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 21:03
Цитата:
serg kost:В 14 году Россия лоханулась.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2169
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 21:09
Цитата:
А где вы прочитали что это рассекреченные базы данных ЦРУ? У каждых документов возможен гриф секретности на определенный срок, ну а далее такой документ после срока ограничения в публикациях, доступен к ознакомлению.
Вам более подходит публикации жаренных чебуреков, фото двора за "Игровыми автоматами", прожаренное мясо самки конины, но с констатацией свершившихся фактов совсем ни как
abaika95:
Эти документы очень важные но как-то слабо верится в рассекреченные базы данных ЦРУ которые передали в какое-то частное НКО универа в свободный доступ и никого там за это не сажают))
Эти документы очень важные но как-то слабо верится в рассекреченные базы данных ЦРУ которые передали в какое-то частное НКО универа в свободный доступ и никого там за это не сажают))
А где вы прочитали что это рассекреченные базы данных ЦРУ? У каждых документов возможен гриф секретности на определенный срок, ну а далее такой документ после срока ограничения в публикациях, доступен к ознакомлению.
Вам более подходит публикации жаренных чебуреков, фото двора за "Игровыми автоматами", прожаренное мясо самки конины, но с констатацией свершившихся фактов совсем ни как
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 21:59
Цитата:
В 2014 у России ещё не было импортозамещения по продовольствию.
Ещё только разрабатывались Калибры, Авангарды и другие новые типы оружия.
Ещё не были задавлены боевики в Сирии, которые в случае захвата Сирии и Ирака могли пойти на Кавказ.
Западу было ещё далеко до кризиса энергоресурсов, кризиса снабжения и перевозок, финансового кризиса. То есть, в случае ввода нынешних санкций урон для России был бы больше, чем сейчас, а для Запада этот урон был бы меньше нынешнего. Сейчас заместить российские нефть и газ тупо нечем. Потому что упала добыча в Норвегии и Голландии. Выведены из эксплуатации часть западных угольных ТЭС и АЭС. Вся надежда в энергетике только на газ. И арабы не могут уже быстро нарастить добычу нефти.
Тогда оккупировать Украину было невыгодно для России. А сейчас не начать спецоперацию было смертельно опасно для населения ДЛНР.
Ну это вкратце то, что на поверхности. Там ещё много чего скрыто от глаз.
Vit: В 14 году Россия лоханулась.
В 2014 у России ещё не было импортозамещения по продовольствию.
Ещё только разрабатывались Калибры, Авангарды и другие новые типы оружия.
Ещё не были задавлены боевики в Сирии, которые в случае захвата Сирии и Ирака могли пойти на Кавказ.
Западу было ещё далеко до кризиса энергоресурсов, кризиса снабжения и перевозок, финансового кризиса. То есть, в случае ввода нынешних санкций урон для России был бы больше, чем сейчас, а для Запада этот урон был бы меньше нынешнего. Сейчас заместить российские нефть и газ тупо нечем. Потому что упала добыча в Норвегии и Голландии. Выведены из эксплуатации часть западных угольных ТЭС и АЭС. Вся надежда в энергетике только на газ. И арабы не могут уже быстро нарастить добычу нефти.
Тогда оккупировать Украину было невыгодно для России. А сейчас не начать спецоперацию было смертельно опасно для населения ДЛНР.
Ну это вкратце то, что на поверхности. Там ещё много чего скрыто от глаз.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2169
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 22:02
Цитата:
С вами соглашусь полностью, раз жгли людей в Одессе, с 2014 года бомбили Донбасс, то такая власть не остановилась бы ни перед чем.
Цитата:
Vit, вы же понимаете, что политика связана с войнами и гибелью мирного населения в том числе. В 2014 году обошлись без жертв хотя бы в автономном Крыму, но что с Донбассом будет так поступать много лет украинская власть, наверное не могли предположить, а ведь выход был у украинской власти, и все это было прописано в Минских соглашениях.
А ведь ужасного для украинской власти в Минских соглашениях не было, в России же находятся, помимо Крыма, 21 Республика с собственными конституциями, со своими государственными языками, и со столицами.
serg kost:
Но Путин на это не пошёл. Тоже думаю, что оставались считанные часы до нападения Украины на Донбасс. И тогда бои шли бы уже в Донецке и Луганске, Макеевке и Горловке с гораздо бОльшими потерями среди мирного населения. Потому что ВСУ не жалели бы ни население, ни системы злетро- водо- и газоснабжения
Но Путин на это не пошёл. Тоже думаю, что оставались считанные часы до нападения Украины на Донбасс. И тогда бои шли бы уже в Донецке и Луганске, Макеевке и Горловке с гораздо бОльшими потерями среди мирного населения. Потому что ВСУ не жалели бы ни население, ни системы злетро- водо- и газоснабжения
С вами соглашусь полностью, раз жгли людей в Одессе, с 2014 года бомбили Донбасс, то такая власть не остановилась бы ни перед чем.
Цитата:
Vit:
В 14 году Россия лоханулась.
В 14 году Россия лоханулась.
Vit, вы же понимаете, что политика связана с войнами и гибелью мирного населения в том числе. В 2014 году обошлись без жертв хотя бы в автономном Крыму, но что с Донбассом будет так поступать много лет украинская власть, наверное не могли предположить, а ведь выход был у украинской власти, и все это было прописано в Минских соглашениях.
А ведь ужасного для украинской власти в Минских соглашениях не было, в России же находятся, помимо Крыма, 21 Республика с собственными конституциями, со своими государственными языками, и со столицами.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12087
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 22:02
Цитата:
Это совершенно не та ситуация
КГСПС:
война Украины со своим же народом на Донбассе это нормально.
война Украины со своим же народом на Донбассе это нормально.
Это совершенно не та ситуация
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 879
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 22:39
Букву из латинского алфавита бы уже быстро закрасили, во избежание провокаций. А это и не вандализм, и не провокация вроде, а так...!? Считаю властям нужно внимательнее относиться к подобным "шалостям". А ещё лучше заблокировать все неофициальные источники бреда, разрушающего людям мозг.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1122
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 22:52
Цитата:
Таки да, аксиома о том, что дети, отвечают за грехи и ошибки родителей, всё ещё имеет быть, также как и закон Всемирного тяготения, и его ещё никто не отменял.
Можно на этот счёт глумиться или использовать в виде аргумента в споре.
Но, закон есть закон. И там где родители промолчали, смухлевали, смалодушничали, схитрили, думая, что обманули судьбу, всё это ложится бременем на детей. И да, есть примеры, даже здесь на форуме.
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Таки да, аксиома о том, что дети, отвечают за грехи и ошибки родителей, всё ещё имеет быть, также как и закон Всемирного тяготения, и его ещё никто не отменял.
Можно на этот счёт глумиться или использовать в виде аргумента в споре.
Но, закон есть закон. И там где родители промолчали, смухлевали, смалодушничали, схитрили, думая, что обманули судьбу, всё это ложится бременем на детей. И да, есть примеры, даже здесь на форуме.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1506
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 22:53
Цитата:
Не удивил. У России с Украиной война значит, а у Украины с Донбассом всего лишь ситуация?
111:
Не удивил. У России с Украиной война значит, а у Украины с Донбассом всего лишь ситуация?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 523
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 00:55
В 2014 году на Донбассе стали гибнуть мирные жители дети женщины! Наверно, не так много их убивали, не в таком количестве как сейчас? Весь "цивилизованный мир" молчал! "Не так много",- как то мерзковато звучит, не находите?
Граффити, как мне кажется, очень жесткое. Когда говорят о смерти и слова исходят от ребенка, это согласитесь жестко. Ну не должен ребенок говорить и думать о смерти. А автор этого граффити подразумевал, что ребенок из Макеевки или Горловки? Может ребенок из Львова или Умани? Думаю, что это ребенок из Донбасса! Этот ребенок из далекого 2014? Потому как по украински эта надпись должна быть "Мамо, а ми теж помремо?" Я против войны! Я против нациков которые сжигали людей в Одессе и убивали детей женщин в Горловке! Горловская Мадонна и Аллея Ангелов не фейк, эти трагические события были и продолжаются. Я против тех у кого Бандера герой, я против тех кто кричал "москаляку на гиляку", против тех кто на весь мир говорил что им не нужны жители Донбасса а только их территория. Особенно я против тех (якобы это весь "цивилизованный мир") кто стравил славян и сейчас накачивает их оружием! это же как казахов с киргизами стравить, а ведь еще недавно несколько лет назад намечалось и слава Богу у нас хватило благоразумия. Я не могу даже гимн этой страны слушать без... Я легко выговариваю полянЫця и многие другие украинские слова. У меня мама украинка а я еще наполовину русский и даже белорус. У меня родные в Ирпене и Киеве, на Черниговщине у меня могилы дедушки и бабушки! Также у меня родные в Горловке и Донецке! И с 2014 года мы все очень сильно изменились! Нас родных по крови поделили. И причин не было, наш дед и отец украинских моих сестер воевали, освобождали Европу от фашистов. А в 2014 мы как будто стали врагами!
В школьные годы я все каникулы проводил в Киеве и рядом в селе Олишевка! И я не от Соловьева все знаю о том что там раньше было и что происходит сейчас!
Но я за Россию, я за Путина! Я верю, что по другому уже было нельзя!
8 лет Россия терпела и даже упрашивала Запад прекратить ... Знаете, я сравниваю происходящие сегодня события с теми когда фашисткая Германия, а с ней практически все европейские страны, напали на СССР. И сейчас по моему убеждению все шло к похожему сценарию, только России хватило мужества не дать этого произойти сработав на упреждение. Россия все выдержит и со временем весь мир поймет кто прав а кто "не очень"! Уважаемые читатели НГ, когда сжигали украинцев русских белорусов евреев в Одессе, мы как то здесь возмутились. Мы как то здесь выразили свое негодование? Мы выразили свои протесты когда ВСУ убили молодую женщину с маленьким ребенком в Горловке, обстреливая явно мирную территорию? Кстати у меня в Умани тоже родня по двоюродному брату проживала, а с 2014 как то они перестали отвечать на звонки... По обе стороны там воюют люди разных национальностей и в том числе этнические казахи, и ведь геройски воюют! При этом они граждане России и Украины! Кому выгодна эта бойня? Соросята давно обосновались и у нас в Казахстане. А "честно заработанные" наших олигархов и некоторых чиновников явно не в Казахстане хранятся! Нас явно хотят поссорить. Поделить на тех кто за и кто против! Благоразумия нам всем!
[Исправлено: Кушмурунец23, 05.05.2022 - 01:13]
Граффити, как мне кажется, очень жесткое. Когда говорят о смерти и слова исходят от ребенка, это согласитесь жестко. Ну не должен ребенок говорить и думать о смерти. А автор этого граффити подразумевал, что ребенок из Макеевки или Горловки? Может ребенок из Львова или Умани? Думаю, что это ребенок из Донбасса! Этот ребенок из далекого 2014? Потому как по украински эта надпись должна быть "Мамо, а ми теж помремо?" Я против войны! Я против нациков которые сжигали людей в Одессе и убивали детей женщин в Горловке! Горловская Мадонна и Аллея Ангелов не фейк, эти трагические события были и продолжаются. Я против тех у кого Бандера герой, я против тех кто кричал "москаляку на гиляку", против тех кто на весь мир говорил что им не нужны жители Донбасса а только их территория. Особенно я против тех (якобы это весь "цивилизованный мир") кто стравил славян и сейчас накачивает их оружием! это же как казахов с киргизами стравить, а ведь еще недавно несколько лет назад намечалось и слава Богу у нас хватило благоразумия. Я не могу даже гимн этой страны слушать без... Я легко выговариваю полянЫця и многие другие украинские слова. У меня мама украинка а я еще наполовину русский и даже белорус. У меня родные в Ирпене и Киеве, на Черниговщине у меня могилы дедушки и бабушки! Также у меня родные в Горловке и Донецке! И с 2014 года мы все очень сильно изменились! Нас родных по крови поделили. И причин не было, наш дед и отец украинских моих сестер воевали, освобождали Европу от фашистов. А в 2014 мы как будто стали врагами!
В школьные годы я все каникулы проводил в Киеве и рядом в селе Олишевка! И я не от Соловьева все знаю о том что там раньше было и что происходит сейчас!
Но я за Россию, я за Путина! Я верю, что по другому уже было нельзя!
8 лет Россия терпела и даже упрашивала Запад прекратить ... Знаете, я сравниваю происходящие сегодня события с теми когда фашисткая Германия, а с ней практически все европейские страны, напали на СССР. И сейчас по моему убеждению все шло к похожему сценарию, только России хватило мужества не дать этого произойти сработав на упреждение. Россия все выдержит и со временем весь мир поймет кто прав а кто "не очень"! Уважаемые читатели НГ, когда сжигали украинцев русских белорусов евреев в Одессе, мы как то здесь возмутились. Мы как то здесь выразили свое негодование? Мы выразили свои протесты когда ВСУ убили молодую женщину с маленьким ребенком в Горловке, обстреливая явно мирную территорию? Кстати у меня в Умани тоже родня по двоюродному брату проживала, а с 2014 как то они перестали отвечать на звонки... По обе стороны там воюют люди разных национальностей и в том числе этнические казахи, и ведь геройски воюют! При этом они граждане России и Украины! Кому выгодна эта бойня? Соросята давно обосновались и у нас в Казахстане. А "честно заработанные" наших олигархов и некоторых чиновников явно не в Казахстане хранятся! Нас явно хотят поссорить. Поделить на тех кто за и кто против! Благоразумия нам всем!
[Исправлено: Кушмурунец23, 05.05.2022 - 01:13]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 978
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 05.05.22 - 09:37
Цитата:
Лучше и не скажешь
Кушмурунец23:
Лучше и не скажешь
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 10:05
Обратили внимание какие чеченские батальоны и русские. Всё крепкие парни- мужики А на украинских без слез не посмотришь. О чем Зеленский думал. Кем он воюет. Шансов ноль же.
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