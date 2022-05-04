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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 22:49
#14626
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Цитата:
maxsaf:
Это звенья одной цепи.

Нет, пример был подан в Казахстане.
Война где?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 22:59
#14627
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А вот это правда или тоже аыдумано?

"В 2022 году Россия заняла 155-е место в ежегодном рейтинге свободы слова «Репортеров без границ» (RSF), опустившись с прошлого года на пять позиций. Ежегодный индекс свободы прессы был опубликован на официальном сайте международной правозащитной организации.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1122
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 23:05
#14628
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Хочу спросить.
Древняя сакральная традиция, перед Четвергом, писать 3о комментов, она ещё существует?
Или её таки пора возобновить, также как Компании или Түйе шешу?
:lol:
Цитата:
111:
Давно не готовили вкусную и полезную пищу.. Да, готовили, просто не выставлял, война ж..

Всё с кухаркой воюешь, что-ли?
:-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 23:10
#14629
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Интересно, на каком месте Казахстан..
Всегда считал что он ниже России..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 23:12
#14630
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Но вот после Токаева как интересно, кто нибудь знает, на каком мы сейчас месте?
У меня блин Дзень исчез, где были наши новости, остались только российские..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 23:38
#14631
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Ну и сегодня....
Сегодня макароны по казахски...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 23:40
#14632
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Макароны по казахски почему так назвали, раньше во времена джутов мяса было мало, пришлось сбивать это мясо в мелкие кусочки и распределять по всему тесту, которое так же разрезали на мелкие нити..
Вот так и осталось блюдо - макароны по казахски..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 23:56
#14633
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О, Хинштейн предупредил что Тор это опасно.
Раньше как то пробовал включить эту луковицу, но что то там напряг какой то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 00:23
#14634
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Мда..
Завтра в Рудный с ночевкой, с этими командировочными тоже теперь сложно, как Комбинат объявил санкции России, теперь и денег меньше у всех и проверялки начались..
Опять наверно меня будут проверять..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 00:47
#14635
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Не смотря ни на что, как все таки красиво..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 00:50
#14636
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Ну покусеньки покусеньки.
Сегодня наконец то вечером была тишина и благодать..
Пора наверно, если ничего не случится, с информацией разумеется, готовиться ко сну..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 01:32
#14637
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Цитата:
111:
Война где?

ОДКБ отменили ее :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2049
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 09:14
#14638
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Цитата:
111:
Ну покусеньки покусеньки.

Вроде в глубине души понимаешь, что человек попрощался таким образом. Но перед глазами возникает картина, что он сейчас пойдет на кухню, достанет из загашника конскую ногу и начнет кусать ее с урчанием. Покусеньки покусеньки ... Аж мурашки по коже ...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2978
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 09:22
#14639
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Цитата:
Маркс:
Может быть, еще несколько лет назад какой-нибудь сегодняшний юзер форума НГ получил задание от своего центра


"Спящие" ? (к/ф 2017 г.)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2978
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 09:25
#14640
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Цитата:
YESNO:
Ты не нищий, никому ненужный, спивающийся люмпен без перспектив и будущего. Ты - это ракета. Ракета, которую невозможно остановить, которая убьёт всех. Ты - это сама Россия!


YESNO, долго, однако, спал!
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