Отправлено: - 23:05

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Давно не готовили вкусную и полезную пищу.. Да, готовили, просто не выставлял, война ж..

Хочу спросить.Древняя сакральная традиция, перед Четвергом, писать 3о комментов, она ещё существует?Или её таки пора возобновить, также как Компании или Түйе шешу?Цитата:Всё с кухаркой воюешь, что-ли?