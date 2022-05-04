Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 22:49
Цитата:
Нет, пример был подан в Казахстане.
Война где?
maxsaf:
Это звенья одной цепи.
Это звенья одной цепи.
Нет, пример был подан в Казахстане.
Война где?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 22:59
А вот это правда или тоже аыдумано?
"В 2022 году Россия заняла 155-е место в ежегодном рейтинге свободы слова «Репортеров без границ» (RSF), опустившись с прошлого года на пять позиций. Ежегодный индекс свободы прессы был опубликован на официальном сайте международной правозащитной организации.
"В 2022 году Россия заняла 155-е место в ежегодном рейтинге свободы слова «Репортеров без границ» (RSF), опустившись с прошлого года на пять позиций. Ежегодный индекс свободы прессы был опубликован на официальном сайте международной правозащитной организации.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1122
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 23:05
Хочу спросить.
Древняя сакральная традиция, перед Четвергом, писать 3о комментов, она ещё существует?
Или её таки пора возобновить, также как Компании или Түйе шешу?
Цитата:
Всё с кухаркой воюешь, что-ли?
Древняя сакральная традиция, перед Четвергом, писать 3о комментов, она ещё существует?
Или её таки пора возобновить, также как Компании или Түйе шешу?
Цитата:
111:
Давно не готовили вкусную и полезную пищу.. Да, готовили, просто не выставлял, война ж..
Давно не готовили вкусную и полезную пищу.. Да, готовили, просто не выставлял, война ж..
Всё с кухаркой воюешь, что-ли?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 23:10
Интересно, на каком месте Казахстан..
Всегда считал что он ниже России..
Всегда считал что он ниже России..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 23:12
Но вот после Токаева как интересно, кто нибудь знает, на каком мы сейчас месте?
У меня блин Дзень исчез, где были наши новости, остались только российские..
У меня блин Дзень исчез, где были наши новости, остались только российские..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 23:38
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 23:40
Макароны по казахски почему так назвали, раньше во времена джутов мяса было мало, пришлось сбивать это мясо в мелкие кусочки и распределять по всему тесту, которое так же разрезали на мелкие нити..
Вот так и осталось блюдо - макароны по казахски..
Вот так и осталось блюдо - макароны по казахски..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 23:56
О, Хинштейн предупредил что Тор это опасно.
Раньше как то пробовал включить эту луковицу, но что то там напряг какой то..
Раньше как то пробовал включить эту луковицу, но что то там напряг какой то..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 00:23
Мда..
Завтра в Рудный с ночевкой, с этими командировочными тоже теперь сложно, как Комбинат объявил санкции России, теперь и денег меньше у всех и проверялки начались..
Опять наверно меня будут проверять..
Завтра в Рудный с ночевкой, с этими командировочными тоже теперь сложно, как Комбинат объявил санкции России, теперь и денег меньше у всех и проверялки начались..
Опять наверно меня будут проверять..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 00:47
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 00:50
Ну покусеньки покусеньки.
Сегодня наконец то вечером была тишина и благодать..
Пора наверно, если ничего не случится, с информацией разумеется, готовиться ко сну..
Сегодня наконец то вечером была тишина и благодать..
Пора наверно, если ничего не случится, с информацией разумеется, готовиться ко сну..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 01:32
Цитата:
ОДКБ отменили ее
111:
Война где?
Война где?
ОДКБ отменили ее
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2049
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 09:14
Цитата:
Вроде в глубине души понимаешь, что человек попрощался таким образом. Но перед глазами возникает картина, что он сейчас пойдет на кухню, достанет из загашника конскую ногу и начнет кусать ее с урчанием. Покусеньки покусеньки ... Аж мурашки по коже ...
111:
Ну покусеньки покусеньки.
Ну покусеньки покусеньки.
Вроде в глубине души понимаешь, что человек попрощался таким образом. Но перед глазами возникает картина, что он сейчас пойдет на кухню, достанет из загашника конскую ногу и начнет кусать ее с урчанием. Покусеньки покусеньки ... Аж мурашки по коже ...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 09:22
Цитата:
"Спящие" ? (к/ф 2017 г.)
Маркс:
Может быть, еще несколько лет назад какой-нибудь сегодняшний юзер форума НГ получил задание от своего центра
Может быть, еще несколько лет назад какой-нибудь сегодняшний юзер форума НГ получил задание от своего центра
"Спящие" ? (к/ф 2017 г.)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.05.22 - 09:25
Цитата:
YESNO, долго, однако, спал!
YESNO:
Ты не нищий, никому ненужный, спивающийся люмпен без перспектив и будущего. Ты - это ракета. Ракета, которую невозможно остановить, которая убьёт всех. Ты - это сама Россия!
Ты не нищий, никому ненужный, спивающийся люмпен без перспектив и будущего. Ты - это ракета. Ракета, которую невозможно остановить, которая убьёт всех. Ты - это сама Россия!
YESNO, долго, однако, спал!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать