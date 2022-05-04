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≡ Четыре костанайских тяжелоатлета принимают участие в чемпионате мира среди юниоров в Греции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44159
Четыре костанайских тяжелоатлета принимают участие в чемпионате мира среди юниоров в Греции
Отправлено: 04.05.22 - 23:36
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В Ираклионе стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров - спортсменов до 20 лет. В этом году честь Казахстана в Греции защищают восемь атлетов, четыре из которых представляют Костанайскую область.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
522
Четыре костанайских тяжелоатлета принимают участие в чемпионате мира среди юниоров в Греции
Отправлено: 04.05.22 - 23:36
#1
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Небольшое уточнение! Алексей Чуркин и Екатерина Алякина воспитанники Кушмурунского тренера Юрия Крупского. Это Кушмурунская школа тяжелой атлетики и пауэрлифтинга! Еще Илья Ильин хорошо отзывался о спортсменах из Кушмуруна и о самом тренере Юрии Крупском К сожалению Юрия Крупского несколько лет назад не стало. Но его воспитанники продолжают его дело! Родители Кати и Алексея проживают в Кушмуруне. Еще в школьном возрасте наши ребята становились чемпионами РК. А после окончания школы стали учиться в Костанайских ВУЗах. Конечно же они продолжили свою спортивную карьеру.

[Исправлено: Кушмурунец23, 04.05.2022 - 23:45]
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