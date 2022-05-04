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≡ «Сахарные» симптомы: как предупредить диабет?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44159
«Сахарные» симптомы: как предупредить диабет?
Отправлено: 04.05.22 - 23:31
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Лишний вес — это не только вопрос эстетики, а постоянные стрессы — не только проблема ментального здоровья. Эти факторы сигнализируют еще и о вероятности сахарного диабета. Оказаться в зоне риска могут многие.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12085
Re: «Сахарные» симптомы: как предупредить диабет?
Отправлено: 04.05.22 - 23:31
#1
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Наверно это обо мне..
Надо задуматься, сгонять туда..
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