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≡ Погода в Костанайской области: тепло, но ветрено, местами дождь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44159
Погода в Костанайской области: тепло, но ветрено, местами дождь
Отправлено: 04.05.22 - 23:30
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По прогнозам синоптиков, в четверг, 5 мая, на севере и востоке области ожидается небольшой дождь, гроза. В пятницу, 6 мая, на севере области пройдёт дождь, возможен туман. В субботу, 7 мая, осадков не ожидается.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12085
Re: Погода в Костанайской области: тепло, но ветрено, местами...
Отправлено: 04.05.22 - 23:30
#1
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Что то адски холодно, наш как простыл, отойти не может, до десяти вечера на улице и не дает себя забрать..
Лечимся теперь..
Когда наступит лето..
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