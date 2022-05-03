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≡ Какие мероприятия ждут горожан на День Победы в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44159
Какие мероприятия ждут горожан на День Победы в Костанае?
Отправлено: 03.05.22 - 10:29
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Первые праздничные мероприятия начнутся уже послезавтра, 5 мая. Артисты в течение трех дней будут ездить домой к ветеранам и организовывать для них музыкальные поздравления. А в сам День Победы, 9 мая, планируется легкоатлетический пробег, возложение цветов в Парке Победы, а также концертные программы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8475
Re: Какие мероприятия ждут горожан на День Победы в Костанае?
Отправлено: 03.05.22 - 10:29
#1
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Цитата:
Церемония возложения цветов Парк Победы 9 мая, 10.00

Уточните, шествие как и прежде с площади перед акиматом? Во сколько?
Или акиматовским если и бояться людей с портретами и лентами, то бояться до конца.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
556
Какие мероприятия ждут горожан на День Победы в Костанае?
Отправлено: 03.05.22 - 14:41
#2
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В ряды Красной Армии было призвано 1 млн 200 тыс. чел. в дополнение к 178 тысячам служивших в армии СССР. Воины Казахстана принимали участие во всех сражениях. В начале войны в числе защитников Брестской крепости были сотни казахстанцев[1]. В Московской битве, начавшейся в конце сентября 1941 года, особенно отличились 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова и 312-я стрелковая дивизия под командованием полковника А. Ф. Наумова
И о них предлагаете забыть ?

Для чего она им, эта слава,— мертвым?..
Если молнии в тучах заплещутся жарко,
и огромное небо от грома оглохнет,
если крикнут все люди земного шара,
— ни один из погибших даже не вздрогнет.
Знаю:
солнце в пустые глазницы не брызнет!
Знаю:
песня тяжелых могил не откроет!
Но от имени сердца, от имени жизни, повторяю!
Вечная Слава Героям!..
Реквием (Вечная слава героям...)Стихотворение Роберта Рождественского

[Исправлено: Я, 03.05.2022 - 14:42]
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
180
Re: Какие мероприятия ждут горожан на День Победы в Костанае?
Отправлено: 04.05.22 - 23:11
#3
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Церемония возложения цветов Парк Победы 9 мая, 10.00
Как мерзко и противно. Ведь ещё месяц назад программа была более чёткой.
Сбор у акимата, выход колоны к парку Победы во столько.
Акимат, что же Вы так трусливо? Запретите и всё.
600000 казахов полегло на фронтах ВОВ из 2000000 казахов на 1941 год.
Не плюйте на историю! Если она плюнет на Вас, Вы утонете.
Будте честны перед Героями Победителями фашизма.
Их Победа, дала нам будущее!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12085
Re: Какие мероприятия ждут горожан на День Победы в Костанае?
Отправлено: 04.05.22 - 23:23
#4
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Неплохо в принципе..
Обязательно надо посетить Вечный огонь..
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