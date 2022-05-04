Отправлено: - 22:02

serg kost:

Но Путин на это не пошёл. Тоже думаю, что оставались считанные часы до нападения Украины на Донбасс. И тогда бои шли бы уже в Донецке и Луганске, Макеевке и Горловке с гораздо бОльшими потерями среди мирного населения. Потому что ВСУ не жалели бы ни население, ни системы злетро- водо- и газоснабжения

Vit:

В 14 году Россия лоханулась.

Цитата:С вами соглашусь полностью, раз жгли людей в Одессе, с 2014 года бомбили Донбасс, то такая власть не остановилась бы ни перед чем.Цитата:Vit, вы же понимаете, что политика связана с войнами и гибелью мирного населения в том числе. В 2014 году обошлись без жертв хотя бы в автономном Крыму, но что с Донбассом будет так поступать много лет украинская власть, наверное не могли предположить, а ведь выход был у украинской власти, и все это было прописано в Минских соглашениях.А ведь ужасного для украинской власти в Минских соглашениях не было, в России же находятся, помимо Крыма, 21 Республика с собственными конституциями, со своими государственными языками, и со столицами.