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«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44155
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 20:36
Цитата:
А сейчас чеченцы воюют бок о бок с другими россиянами на самых передовых позициях. И неплохо воюют. И много добровольцев из Чечни приходят.
Выходит, не зря Россия в Чечне воевала. Теперь чеченцы воюют за Россию.
Да и в чеченских войнах многие чеченцы воевали друг против друга.
abaika95:
российская армия с 1994 по 2009 год бомбила и убивала жителей Чечни которые почему-то Не очень хотели жить с Россией
российская армия с 1994 по 2009 год бомбила и убивала жителей Чечни которые почему-то Не очень хотели жить с Россией
А сейчас чеченцы воюют бок о бок с другими россиянами на самых передовых позициях. И неплохо воюют. И много добровольцев из Чечни приходят.
Выходит, не зря Россия в Чечне воевала. Теперь чеченцы воюют за Россию.
Да и в чеченских войнах многие чеченцы воевали друг против друга.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2047
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 20:45
Цитата:
А российские военные должны были раскрыть все свои планы? Отправить противнику секретные бумаги и военные карты, чтобы похерить свои разведданные, а противник успел перегруппироваться и приготовиться? Вроде взрослый человек, а несёт какую-то детскую белиберду, как будто в песочнице сидит с мокрыми штанишками.
abaika95:
Российские СМИ утверждали что Россия не нападет на Украину?))) Вот и весь ответ
Российские СМИ утверждали что Россия не нападет на Украину?))) Вот и весь ответ
А российские военные должны были раскрыть все свои планы? Отправить противнику секретные бумаги и военные карты, чтобы похерить свои разведданные, а противник успел перегруппироваться и приготовиться? Вроде взрослый человек, а несёт какую-то детскую белиберду, как будто в песочнице сидит с мокрыми штанишками.
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 20:50
Цитата:
Маркс:Тоже думаю что у Путина на столе были очень сильные документы от спецслужб,.иначе на такой шаг не пошёл. Скорей всего Зеленский продал страну. Увы
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 20:59
В 2014 году Россия могла взять всю Украину без боя. И ВСУ были никакие, и треть населения были за Россию.
Но Путин на это не пошёл.
Тоже думаю, что оставались считанные часы до нападения Украины на Донбасс. И тогда бои шли бы уже в Донецке и Луганске, Макеевке и Горловке с гораздо бОльшими потерями среди мирного населения.
Потому что ВСУ не жалели бы ни население, ни системы электро- водо- и газоснабжения.
[Исправлено: serg kost, 04.05.2022 - 22:20]
Но Путин на это не пошёл.
Тоже думаю, что оставались считанные часы до нападения Украины на Донбасс. И тогда бои шли бы уже в Донецке и Луганске, Макеевке и Горловке с гораздо бОльшими потерями среди мирного населения.
Потому что ВСУ не жалели бы ни население, ни системы электро- водо- и газоснабжения.
[Исправлено: serg kost, 04.05.2022 - 22:20]
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 21:03
Цитата:
serg kost:В 14 году Россия лоханулась.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2169
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 21:09
Цитата:
А где вы прочитали что это рассекреченные базы данных ЦРУ? У каждых документов возможен гриф секретности на определенный срок, ну а далее такой документ после срока ограничения в публикациях, доступен к ознакомлению.
Вам более подходит публикации жаренных чебуреков, фото двора за "Игровыми автоматами", прожаренное мясо самки конины, но с констатацией свершившихся фактов совсем ни как
abaika95:
Эти документы очень важные но как-то слабо верится в рассекреченные базы данных ЦРУ которые передали в какое-то частное НКО универа в свободный доступ и никого там за это не сажают))
Эти документы очень важные но как-то слабо верится в рассекреченные базы данных ЦРУ которые передали в какое-то частное НКО универа в свободный доступ и никого там за это не сажают))
А где вы прочитали что это рассекреченные базы данных ЦРУ? У каждых документов возможен гриф секретности на определенный срок, ну а далее такой документ после срока ограничения в публикациях, доступен к ознакомлению.
Вам более подходит публикации жаренных чебуреков, фото двора за "Игровыми автоматами", прожаренное мясо самки конины, но с констатацией свершившихся фактов совсем ни как
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 21:59
Цитата:
В 2014 у России ещё не было импортозамещения по продовольствию.
Ещё только разрабатывались Калибры, Авангарды и другие новые типы оружия.
Ещё не были задавлены боевики в Сирии, которые в случае захвата Сирии и Ирака могли пойти на Кавказ.
Западу было ещё далеко до кризиса энергоресурсов, кризиса снабжения и перевозок, финансового кризиса. То есть, в случае ввода нынешних санкций урон для России был бы больше, чем сейчас, а для Запада этот урон был бы меньше нынешнего. Сейчас заместить российские нефть и газ тупо нечем. Потому что упала добыча в Норвегии и Голландии. Выведены из эксплуатации часть западных угольных ТЭС и АЭС. Вся надежда в энергетике только на газ. И арабы не могут уже быстро нарастить добычу нефти.
Тогда оккупировать Украину было невыгодно для России. А сейчас не начать спецоперацию было смертельно опасно для населения ДЛНР.
Ну это вкратце то, что на поверхности. Там ещё много чего скрыто от глаз.
Vit: В 14 году Россия лоханулась.
В 2014 у России ещё не было импортозамещения по продовольствию.
Ещё только разрабатывались Калибры, Авангарды и другие новые типы оружия.
Ещё не были задавлены боевики в Сирии, которые в случае захвата Сирии и Ирака могли пойти на Кавказ.
Западу было ещё далеко до кризиса энергоресурсов, кризиса снабжения и перевозок, финансового кризиса. То есть, в случае ввода нынешних санкций урон для России был бы больше, чем сейчас, а для Запада этот урон был бы меньше нынешнего. Сейчас заместить российские нефть и газ тупо нечем. Потому что упала добыча в Норвегии и Голландии. Выведены из эксплуатации часть западных угольных ТЭС и АЭС. Вся надежда в энергетике только на газ. И арабы не могут уже быстро нарастить добычу нефти.
Тогда оккупировать Украину было невыгодно для России. А сейчас не начать спецоперацию было смертельно опасно для населения ДЛНР.
Ну это вкратце то, что на поверхности. Там ещё много чего скрыто от глаз.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2169
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 22:02
Цитата:
С вами соглашусь полностью, раз жгли людей в Одессе, с 2014 года бомбили Донбасс, то такая власть не остановилась бы ни перед чем.
Цитата:
Vit, вы же понимаете, что политика связана с войнами и гибелью мирного населения в том числе. В 2014 году обошлись без жертв хотя бы в автономном Крыму, но что с Донбассом будет так поступать много лет украинская власть, наверное не могли предположить, а ведь выход был у украинской власти, и все это было прописано в Минских соглашениях.
А ведь ужасного для украинской власти в Минских соглашениях не было, в России же находятся, помимо Крыма, 21 Республика с собственными конституциями, со своими государственными языками, и со столицами.
serg kost:
Но Путин на это не пошёл. Тоже думаю, что оставались считанные часы до нападения Украины на Донбасс. И тогда бои шли бы уже в Донецке и Луганске, Макеевке и Горловке с гораздо бОльшими потерями среди мирного населения. Потому что ВСУ не жалели бы ни население, ни системы злетро- водо- и газоснабжения
Но Путин на это не пошёл. Тоже думаю, что оставались считанные часы до нападения Украины на Донбасс. И тогда бои шли бы уже в Донецке и Луганске, Макеевке и Горловке с гораздо бОльшими потерями среди мирного населения. Потому что ВСУ не жалели бы ни население, ни системы злетро- водо- и газоснабжения
С вами соглашусь полностью, раз жгли людей в Одессе, с 2014 года бомбили Донбасс, то такая власть не остановилась бы ни перед чем.
Цитата:
Vit:
В 14 году Россия лоханулась.
В 14 году Россия лоханулась.
Vit, вы же понимаете, что политика связана с войнами и гибелью мирного населения в том числе. В 2014 году обошлись без жертв хотя бы в автономном Крыму, но что с Донбассом будет так поступать много лет украинская власть, наверное не могли предположить, а ведь выход был у украинской власти, и все это было прописано в Минских соглашениях.
А ведь ужасного для украинской власти в Минских соглашениях не было, в России же находятся, помимо Крыма, 21 Республика с собственными конституциями, со своими государственными языками, и со столицами.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12071
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 22:02
Цитата:
Это совершенно не та ситуация
КГСПС:
война Украины со своим же народом на Донбассе это нормально.
война Украины со своим же народом на Донбассе это нормально.
Это совершенно не та ситуация
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 878
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 22:39
Букву из латинского алфавита бы уже быстро закрасили, во избежание провокаций. А это и не вандализм, и не провокация вроде, а так...!? Считаю властям нужно внимательнее относиться к подобным "шалостям". А ещё лучше заблокировать все неофициальные источники бреда, разрушающего людям мозг.
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