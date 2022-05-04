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≡ «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44155
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
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Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1254
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 20:36
#60
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Цитата:
abaika95:
российская армия с 1994 по 2009 год бомбила и убивала жителей Чечни которые почему-то Не очень хотели жить с Россией

А сейчас чеченцы воюют бок о бок с другими россиянами на самых передовых позициях. И неплохо воюют. И много добровольцев из Чечни приходят.
Выходит, не зря Россия в Чечне воевала. Теперь чеченцы воюют за Россию.
Да и в чеченских войнах многие чеченцы воевали друг против друга.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2047
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 20:45
#61
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Цитата:
abaika95:
Российские СМИ утверждали что Россия не нападет на Украину?))) Вот и весь ответ

А российские военные должны были раскрыть все свои планы? Отправить противнику секретные бумаги и военные карты, чтобы похерить свои разведданные, а противник успел перегруппироваться и приготовиться? Вроде взрослый человек, а несёт какую-то детскую белиберду, как будто в песочнице сидит с мокрыми штанишками.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11030
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 20:50
#62
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Цитата:
Маркс:
Тоже думаю что у Путина на столе были очень сильные документы от спецслужб,.иначе на такой шаг не пошёл. Скорей всего Зеленский продал страну. Увы
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1254
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 20:59
#63
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В 2014 году Россия могла взять всю Украину без боя. И ВСУ были никакие, и треть населения были за Россию.
Но Путин на это не пошёл.
Тоже думаю, что оставались считанные часы до нападения Украины на Донбасс. И тогда бои шли бы уже в Донецке и Луганске, Макеевке и Горловке с гораздо бОльшими потерями среди мирного населения.
Потому что ВСУ не жалели бы ни население, ни системы электро- водо- и газоснабжения.

[Исправлено: serg kost, 04.05.2022 - 22:20]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11030
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 21:03
#64
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Цитата:
serg kost:
В 14 году Россия лоханулась.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2169
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 21:09
#65
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Цитата:
abaika95:
Эти документы очень важные но как-то слабо верится в рассекреченные базы данных ЦРУ которые передали в какое-то частное НКО универа в свободный доступ и никого там за это не сажают))

А где вы прочитали что это рассекреченные базы данных ЦРУ? У каждых документов возможен гриф секретности на определенный срок, ну а далее такой документ после срока ограничения в публикациях, доступен к ознакомлению.
Вам более подходит публикации жаренных чебуреков, фото двора за "Игровыми автоматами", прожаренное мясо самки конины, но с констатацией свершившихся фактов совсем ни как :-x
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1254
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 21:59
#66
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Цитата:
Vit: В 14 году Россия лоханулась.

В 2014 у России ещё не было импортозамещения по продовольствию.
Ещё только разрабатывались Калибры, Авангарды и другие новые типы оружия.
Ещё не были задавлены боевики в Сирии, которые в случае захвата Сирии и Ирака могли пойти на Кавказ.
Западу было ещё далеко до кризиса энергоресурсов, кризиса снабжения и перевозок, финансового кризиса. То есть, в случае ввода нынешних санкций урон для России был бы больше, чем сейчас, а для Запада этот урон был бы меньше нынешнего. Сейчас заместить российские нефть и газ тупо нечем. Потому что упала добыча в Норвегии и Голландии. Выведены из эксплуатации часть западных угольных ТЭС и АЭС. Вся надежда в энергетике только на газ. И арабы не могут уже быстро нарастить добычу нефти.
Тогда оккупировать Украину было невыгодно для России. А сейчас не начать спецоперацию было смертельно опасно для населения ДЛНР.
Ну это вкратце то, что на поверхности. Там ещё много чего скрыто от глаз.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2169
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 22:02
#67
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Цитата:
serg kost:
Но Путин на это не пошёл. Тоже думаю, что оставались считанные часы до нападения Украины на Донбасс. И тогда бои шли бы уже в Донецке и Луганске, Макеевке и Горловке с гораздо бОльшими потерями среди мирного населения. Потому что ВСУ не жалели бы ни население, ни системы злетро- водо- и газоснабжения

С вами соглашусь полностью, раз жгли людей в Одессе, с 2014 года бомбили Донбасс, то такая власть не остановилась бы ни перед чем.

Цитата:
Vit:
В 14 году Россия лоханулась.

Vit, вы же понимаете, что политика связана с войнами и гибелью мирного населения в том числе. В 2014 году обошлись без жертв хотя бы в автономном Крыму, но что с Донбассом будет так поступать много лет украинская власть, наверное не могли предположить, а ведь выход был у украинской власти, и все это было прописано в Минских соглашениях.
А ведь ужасного для украинской власти в Минских соглашениях не было, в России же находятся, помимо Крыма, 21 Республика с собственными конституциями, со своими государственными языками, и со столицами.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12071
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 22:02
#68
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Цитата:
КГСПС:
война Украины со своим же народом на Донбассе это нормально.

Это совершенно не та ситуация
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K
* KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
878
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 22:39
#69
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Букву из латинского алфавита бы уже быстро закрасили, во избежание провокаций. А это и не вандализм, и не провокация вроде, а так...!? Считаю властям нужно внимательнее относиться к подобным "шалостям". А ещё лучше заблокировать все неофициальные источники бреда, разрушающего людям мозг.
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