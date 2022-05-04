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«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44154
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1505
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 18:54
Цитата:
Не знаю кого ты имеешь ввиду, говоря мы против войны с Украиной.Казахстанцы против любой войны. И я тебе уже об этом говорил.По твоему же получается, что война России с Украиной это плохо, а война Украины со своим же народом на Донбассе это нормально.
111:
Не знаю кого ты имеешь ввиду, говоря мы против войны с Украиной.Казахстанцы против любой войны. И я тебе уже об этом говорил.По твоему же получается, что война России с Украиной это плохо, а война Украины со своим же народом на Донбассе это нормально.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 272
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 19:00
За 8 лет АТО было одно применение авиации, по администрации Донецкой области, в самом начале, а сейчас со своим высокоточным оружием Россия бомбит авиацией каждый день. Я был против АТО, а сейчас когда масштабы усилиями Путина поднялись в тысячу раз, тем более. Нет войне , кажется в России за эти слова на сутки сажают
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12061
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 19:02
Цитата:
Опять заговор?
Ниче себе!
yudjin:
полякам и румынам скажи, которые уже свои планы по захвату земель рисуют.
полякам и румынам скажи, которые уже свои планы по захвату земель рисуют.
Опять заговор?
Ниче себе!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12061
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 19:04
Цитата:
Хех..
Ну как бы ударьте по НАТО, Украина то причем?
Вы россияне везде ищете абсолютно любое оправдание войне!
Нурбанчик:
НАТО медленно но верно движется на восток,
НАТО медленно но верно движется на восток,
Хех..
Ну как бы ударьте по НАТО, Украина то причем?
Вы россияне везде ищете абсолютно любое оправдание войне!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2167
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 19:05
Цитата:
НАТО для этих стран это для них единственный зеленый свет в возможности экономической интеграции с Западной Европой и США, это НАТОвские базы на территориях таких восточно-европейских стран, а это тоже не малая денюжка в их бюджет, хотя перешли они в НАТО полностью с советским вооружением, и благодаря нынешнему военному конфликту на Украине, под шумок потихоньку меняют советское вооружение доставшееся им после распада Варшавского договора на натовское, оправляя устаревшее вооружение на Украину. Такие страны восточной Европы не имеют своего нейтралитета для своей независимости. Ну а скандинавские страны сейчас успокоятся.
Вопрос, почему Швейцария и Австрия, входящие в первую пятерку стран мира с высоким уровнем жизни, не стремятся в НАТО?
abaika95:
Скажи а почему страны восточной Европы хотят в нато а не в ОДКБ? Почему финны были столько лет нейтральны а сейчас хотят в нато?)))
Скажи а почему страны восточной Европы хотят в нато а не в ОДКБ? Почему финны были столько лет нейтральны а сейчас хотят в нато?)))
НАТО для этих стран это для них единственный зеленый свет в возможности экономической интеграции с Западной Европой и США, это НАТОвские базы на территориях таких восточно-европейских стран, а это тоже не малая денюжка в их бюджет, хотя перешли они в НАТО полностью с советским вооружением, и благодаря нынешнему военному конфликту на Украине, под шумок потихоньку меняют советское вооружение доставшееся им после распада Варшавского договора на натовское, оправляя устаревшее вооружение на Украину. Такие страны восточной Европы не имеют своего нейтралитета для своей независимости. Ну а скандинавские страны сейчас успокоятся.
Вопрос, почему Швейцария и Австрия, входящие в первую пятерку стран мира с высоким уровнем жизни, не стремятся в НАТО?
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 19:05
Цитата:
По вашим опросам в Костанае уже и по-русски поговорить не с кем
abaika95:
Вообщем в Костанае судя по опросам все против войны и за Украину
Вообщем в Костанае судя по опросам все против войны и за Украину
По вашим опросам в Костанае уже и по-русски поговорить не с кем
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 19:08
Цитата:
Вы щас про какого из президентов?
Сабыр:
Мы (народ) для них просто стадо и ради своих интересов и денег им нас вообще ... Или ты не согласен?
Мы (народ) для них просто стадо и ради своих интересов и денег им нас вообще ... Или ты не согласен?
Вы щас про какого из президентов?
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 19:11
Цитата:
Он то об этом не знал, когда в президенты шел. Сравните обещания с тем, что выполнено по факту.
Driver39:
Более опасен Зеленский, у него тоже нет выбора
Более опасен Зеленский, у него тоже нет выбора
Он то об этом не знал, когда в президенты шел. Сравните обещания с тем, что выполнено по факту.
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 19:36
Цитата:
Вит открою страшную тайну
Да это будет звучать ново и очень подозрительно
Но Россия кроме того что готовилась к войне,она её ещё и начала
Нет нет не спешите кричать о фейках
Чучуть надо просто поразмыслить и принять данный факт))Цитата:
Интересно немецкие ветераны 8 мая тоже иак думают? Германии не оставили выбора в 39годуЦитата:
Вы смотрю очень основательно подготовились
Видать ни раз уже приходилось доказывать что НАТО расширятся не планировало
Чувствуется рука мастера из Армении)
Эти документы очень важные но как-то слабо верится в рассекреченные базы данных ЦРУ которые передали в какое-то частное НКО универа в свободный доступ и никого там за это не сажают))
США же не потерпело бы да?)
Vit:
Тут я с вами согласен. Россия скорей всего готовилась к войне. Был повод. Увы.
Тут я с вами согласен. Россия скорей всего готовилась к войне. Был повод. Увы.
Вит открою страшную тайну
Да это будет звучать ново и очень подозрительно
Но Россия кроме того что готовилась к войне,она её ещё и начала
Нет нет не спешите кричать о фейках
Чучуть надо просто поразмыслить и принять данный факт))Цитата:
Vit:
Просто ей выбора не оставили.
Просто ей выбора не оставили.
Интересно немецкие ветераны 8 мая тоже иак думают? Германии не оставили выбора в 39годуЦитата:
Нурбанчик:
Вот ознакомьтесь с рассекреченными американскими, немецкими, британскими и французскими документами, со стороны западных лидеров в адрес Горбачева и других советских официальных лиц в поступлении целой серии гарантий, касающихся вопросов безопасности Советского Союза, в том числе о не расширении НАТО на восток. Эти данные опубликованны Архивом национальной безопасности США при университете имени Джорджа Вашингтона, так что об предвзятости речь не идёт
Вот ознакомьтесь с рассекреченными американскими, немецкими, британскими и французскими документами, со стороны западных лидеров в адрес Горбачева и других советских официальных лиц в поступлении целой серии гарантий, касающихся вопросов безопасности Советского Союза, в том числе о не расширении НАТО на восток. Эти данные опубликованны Архивом национальной безопасности США при университете имени Джорджа Вашингтона, так что об предвзятости речь не идёт
Вы смотрю очень основательно подготовились
Видать ни раз уже приходилось доказывать что НАТО расширятся не планировало
Чувствуется рука мастера из Армении)
Эти документы очень важные но как-то слабо верится в рассекреченные базы данных ЦРУ которые передали в какое-то частное НКО универа в свободный доступ и никого там за это не сажают))
США же не потерпело бы да?)
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 19:41
Цитата:
Тоесть Россия опять же не смогла создать условия для вотчочной Европы чтобы все хотели в ОДКБ а не в НАТО?
Так кто тут тогда виноват?))
Цитата:
Пффф
Плохо
Нет ну объективно плохо
У вас там реально считают что нас тут такие аргументы устроят?))
Цитата:
Ответ очень простой и вы его прекрасно знаете
Они долеко от России и они не боятся вторжения
А финны и шведы поняли что лучше дружить с мирным НАТО)
Цитата:
Только с тремя этими опрошенными
А они ещё и за Украину
Совпадение? Цитата:
Ой а Путина будем сравнивать
К обещал и к чему в итоге пришли?))
Нурбанчик:
НАТО для этих стран это для них единственный зеленый свет в возможности экономической интеграции с Западной Европой и США, это НАТОвские базы на территориях таких восточно-европейских стран, а это тоже не малая денюжка в их бюджет, хотя перешли они в НАТО полностью с советским вооружением, и благодаря нынешнему военному конфликту на Украине, под шумок потихоньку меняют советское вооружение доставшееся им после распада Варшавского договора на натовское, оправляя устаревшее вооружение на Украину. Такие страны восточной Европы не имеют своего нейтралитета для своей независимости
НАТО для этих стран это для них единственный зеленый свет в возможности экономической интеграции с Западной Европой и США, это НАТОвские базы на территориях таких восточно-европейских стран, а это тоже не малая денюжка в их бюджет, хотя перешли они в НАТО полностью с советским вооружением, и благодаря нынешнему военному конфликту на Украине, под шумок потихоньку меняют советское вооружение доставшееся им после распада Варшавского договора на натовское, оправляя устаревшее вооружение на Украину. Такие страны восточной Европы не имеют своего нейтралитета для своей независимости
Тоесть Россия опять же не смогла создать условия для вотчочной Европы чтобы все хотели в ОДКБ а не в НАТО?
Так кто тут тогда виноват?))
Цитата:
Нурбанчик:
Ну а скандинавские страны сейчас успокоятся.
Ну а скандинавские страны сейчас успокоятся.
Пффф
Плохо
Нет ну объективно плохо
У вас там реально считают что нас тут такие аргументы устроят?))
Цитата:
Нурбанчик:
первую пятерку стран мира с высоким уровнем жизни, не стремятся в НАТО?
первую пятерку стран мира с высоким уровнем жизни, не стремятся в НАТО?
Ответ очень простой и вы его прекрасно знаете
Они долеко от России и они не боятся вторжения
А финны и шведы поняли что лучше дружить с мирным НАТО)
Цитата:
maxsaf:
По вашим опросам в Костанае уже и по-русски поговорить не с кем
По вашим опросам в Костанае уже и по-русски поговорить не с кем
Только с тремя этими опрошенными
А они ещё и за Украину
Совпадение? Цитата:
maxsaf:
Он то об этом не знал, когда в президенты шел. Сравните обещания с тем, что выполнено по факту
Он то об этом не знал, когда в президенты шел. Сравните обещания с тем, что выполнено по факту
Ой а Путина будем сравнивать
К обещал и к чему в итоге пришли?))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 272
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 19:41
Добринцов, Нурбанчик я жил в СССР, всё помню, тогда ,хоть и была холодная война, но это было как то далеко, сейчас стараниями как и НАТО, так и России война вот она на пороге, когда военные эксперты по телевидению обсуждают как правильно взорвать первый ядерный заряд( в стратосфере), тогда как то становится не по себе
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 20:15
Цитата:
abaika95: Зачем? Там покажут расследования о массовом убийстве чеченцевНет там покажут как люди воюют за правду, покажут как Кадыров помогает. Больницам. Как для него нет нации и между братьями. , пусть он украинец или русский.
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 20:27
Цитата:
abaika95:Подозреваю что ты можешь накинуть. Тему про чеченскую войну. Про снайперов укр. Только это были наёмники. А не украинцы.
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