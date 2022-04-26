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≡ Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44154
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
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"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4943
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 28.04.22 - 21:39
#360
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Цитата:
111:
Теперь наша история другая,

-----Цитата:
История — изменчивая дама, откровенно надевающаяся над моральными ценностями своих героев. Во времена Наполеона не было более ненавистного человека, чем он. В наши дни туристы со всего мира съезжаются в Париж, чтобы поклониться его могиле. Двести лет в Англии проклинали имя Оливера Кромвеля, теперь же его там считают одним из величайших исторических деятелей. Я не хочу заглядывать в будущее и утверждать, что в один прекрасный день «Берхтесгаден» станет местом паломничества
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9337
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 29.04.22 - 02:03
#361
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Да что за беспредел? Гвардейская лента была всегда символом победы.

//Символика Великой Отечественной войны. Основными символами победы в Великой Отечественной войне в СССР являлись Вечный огонь, мемориалы в городах-героях, орден Отечественной войны, гвардейская лента, красная гвоздика, солдатская пилотка со звёздочкой и другие. Позже к ним добавилась акция «георгиевская ленточка» в РФ и её аналоги в других странах СНГ.//

Так что нечего тут плясать. Для не успокоенных
тут
Да будет и вам счастье.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16275
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 29.04.22 - 03:56
#362
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Цитата:
111:
Наша лента. Теперь наша история другая, как и какая то лента царской России..

Это современная казахстанская поздравительная открытка ветеранам с предложением купить муку со скидкой? :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16275
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 29.04.22 - 03:57
#363
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Цитата:
111:
Наша лента. Теперь наша история другая, как и какая то лента царской России..

А серп и молот там еще никому пока не мешает? Терпимо пока? :lol:
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У
Уже не ваш земляк
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 29.04.22 - 04:09
#364
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Цитата:
maxsaf:
А серп и молот там еще никому пока не мешает? Терпимо пока?

Пока ещё да. Вот лет так через парочку и это перестанет устраивать.
MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
179
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 04.05.22 - 19:21
#365
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Народ! Вы это серьёзно? Руссофобия, победобесие!? Вы на этих словах, воспитываете детей?
Да с пилоток даже звездочки поснимали.
Это я на портреты своих дедов, должен повесить голубую ленту, а не Гвардейскую? И объяснять правнуку, что его прапрадед не был Гвардейцем!?
И те 600000 героев казахов, героически сражавшиеся с фашизмом и оставшиеся на фронтах ВОВ, шли в бой под голубым символом мира?
И Вы не боитесь, что 600000 погибших казахов, а это четверть от 2314000 казахов проживающих на тот момент в Казахстане, не встанут и не плюнут Вам в лицо?!
Гвардейская лента была введена в 1943г.и не надо мне рассказывать про Георгиевскую ленту от Екатерины, Мой прапрадед полный Георгиевский кавалер, ну а я Гвардии сержант запаса.
Не плюйте на историю. Если она плюнет на нас, мы утонем.

[Исправлено: Домовенок, 04.05.2022 - 20:07]
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