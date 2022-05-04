Отправлено: - 19:41

Нурбанчик:

НАТО для этих стран это для них единственный зеленый свет в возможности экономической интеграции с Западной Европой и США, это НАТОвские базы на территориях таких восточно-европейских стран, а это тоже не малая денюжка в их бюджет, хотя перешли они в НАТО полностью с советским вооружением, и благодаря нынешнему военному конфликту на Украине, под шумок потихоньку меняют советское вооружение доставшееся им после распада Варшавского договора на натовское, оправляя устаревшее вооружение на Украину. Такие страны восточной Европы не имеют своего нейтралитета для своей независимости

Нурбанчик:

Ну а скандинавские страны сейчас успокоятся.

Нурбанчик:

первую пятерку стран мира с высоким уровнем жизни, не стремятся в НАТО?

maxsaf:

По вашим опросам в Костанае уже и по-русски поговорить не с кем

maxsaf:

Он то об этом не знал, когда в президенты шел. Сравните обещания с тем, что выполнено по факту

Цитата:Тоесть Россия опять же не смогла создать условия для вотчочной Европы чтобы все хотели в ОДКБ а не в НАТО?Так кто тут тогда виноват?))Цитата:ПфффПлохоНет ну объективно плохоУ вас там реально считают что нас тут такие аргументы устроят?))Цитата:Ответ очень простой и вы его прекрасно знаетеОни долеко от России и они не боятся вторженияА финны и шведы поняли что лучше дружить с мирным НАТО)Цитата:Только с тремя этими опрошеннымиА они ещё и за УкраинуСовпадение? Цитата:Ой а Путина будем сравниватьК обещал и к чему в итоге пришли?))