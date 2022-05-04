Отправлено: - 17:34

Driver39:

Когда 8 лет укронацисткая власть проводила АТО , бомбила и убивала жителей днр и лнр в том числе немало детей, никто не писал и не проводил митингов в их защиту. Война это плохо. По мирному договориться можно было и Россия ждала и предлогала до последнего, но не для мира вооружали, подкупали, переучивали Украину а чтобы стравить соседские народы , посеять вражду, хаос, разруху.

[Исправлено: Нурбанчик, 04.05.2022 - 17:40]

Цитата:НАТО медленно но верно движется на восток, наплевав на свои же обещания данные госсекретарем США Джеймсом Бейкером в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток.НАТОвская сказка, переросшая в госпереворот и начало военных действий на Украине в 2014 году:(1990г. - синим страны Варшавского договора, красным - НАТО, серым - нейтральный статус; 2019г. - красным - НАТО, розовым - страны которые рассматривают вопрос о вступлении в НАТО, коричневым - без комментариев.