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≡ «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44154
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
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Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8475
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 17:07
#30
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Цитата:
Сабыр:
Украина едина!

Иди полякам и румынам скажи, которые уже свои планы по захвату земель рисуют.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11023
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 17:09
#31
Комментарий удален модератором.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
975
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 17:17
#32
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Чем больше грустных и уставших мест тем больше граффити и разных тэгов где молодежь самовыражается или вандальничает (называйте как хотите)
Проблема не в рисунках, а в местах где появляются рисунки
Благоустройство района: - снос или ремонт уставших ограждений и зданий, постройка новых красивых объектов - решит проблему.
Но тогда не будет новостей у НГ, что кто-то, где-то что-то наваял.

[Исправлено: antonK, 04.05.2022 - 17:18]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11023
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 17:25
#33
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Попробую ещё раз. Зачем человек нарисовал. И написал. Мама а мы тоже умрём. . Вы зачем сюда в наш мирный Казахстан это пишите. То январь алматинский. . То это.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2165
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 17:34
#34
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Цитата:
Driver39:
Когда 8 лет укронацисткая власть проводила АТО , бомбила и убивала жителей днр и лнр в том числе немало детей, никто не писал и не проводил митингов в их защиту. Война это плохо. По мирному договориться можно было и Россия ждала и предлогала до последнего, но не для мира вооружали, подкупали, переучивали Украину а чтобы стравить соседские народы , посеять вражду, хаос, разруху.


НАТО медленно но верно движется на восток, наплевав на свои же обещания данные госсекретарем США Джеймсом Бейкером в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток.

НАТОвская сказка, переросшая в госпереворот и начало военных действий на Украине в 2014 году:
(1990г. - синим страны Варшавского договора, красным - НАТО, серым - нейтральный статус; 2019г. - красным - НАТО, розовым - страны которые рассматривают вопрос о вступлении в НАТО, коричневым - без комментариев.


[Исправлено: Нурбанчик, 04.05.2022 - 17:40]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2165
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 17:44
#35
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Цитата:
Маркс:
Но меня беспокоит одно противоречие. Если весь мир против войны, то зачем они накачивают Украину оружием по самые гланды?

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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12361
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 17:53
#36
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Цитата:
Driver39:
Когда 8 лет укронацисткая власть проводила АТО , бомбила и убивала жителей днр и лнр в том числе немало детей, никто не писал и не проводил митингов в их защиту

Потомучто всем плевать на внутренние разборки Украины как вам было плевать на внутренние разборки России когда российская армия с 1994 по 2009 год бомбила и убивала жителей Чечни которые почему-то Не очень хотели жить с Россией
А сейчас Россия открыто напала на соседнюю страну
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12361
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 17:56
#37
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Цитата:
Vit:
Посмотри грозный ТВ.

Зачем? Там покажут расследования о массовом убийстве чеченцев во время войны в Чечне? Ой,хотя подождите а кому показывать то? Журналистов кто пытался расследовать эти дела убили
Политковская и эстемирова тому пример,а кроме них ещё десятки людей
Почему молчал 25 лет? Цитата:
Маркс:
Мы все против войны с Украиной. Мы за демилитаризацию и денацификацию. Но меня беспокоит одно противоречие. Если весь мир против войны, то зачем они накачивают Украину оружием по самые гланды?

Зачем мир накачивал оружием,техникой и медикаментами СССР во время войны с Гитлером? Важный вопрос как раз к 9 мая)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2043
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 17:58
#38
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Цитата:
Vit:
Зачем человек нарисовал. И написал.

Это же обыкновенные элементы холодной войны. Сейчас вся Европа в едином порыве против русских (но это не нацизм) соревнуется между собой, кто круче придумает какую-нибудь гадость против России или введет какие-то новые небывалые санкции, чтобы уморить россиян (но это не война). А раз уж враг твоего врага является тебе другом, то запад кинулся наперебой ублажать украинскую сторону, хотя раньше такой любви в упор не наблюдалось. Ну а на этой волне и наши хайпожорики повылазили. Своим могучим интеллектом не отличая акции в защиту нациков от бездумного подражания европейской моде.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12361
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 17:58
#39
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Цитата:
Vit:
А почему ты веришь украинским СМИ А Российской нет. Чем это звязано? Призновайся

Российские СМИ утверждали что Россия не нападет на Украину?))) Вот и весь ответ
А и да
Мы не знаем что это за вооруженные люди в Крыму (цитата Путина за неделю до признания что Крым завхатили российские войска)
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12361
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 18:01
#40
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Цитата:
Нурбанчик:
НАТО медленно но верно движется на восток, наплевав на свои же обещания данные госсекретарем США Джеймсом Бейкером в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток.

Есть документы о обещании не продвигаться на восток? Есть стенограмма совещания?))))
Цитата:
Нурбанчик:
(1990г. - синим страны Варшавского договора, красным - НАТО, серым - нейтральный статус; 2019г. - красным - НАТО, розовым - страны которые рассматривают вопрос о вступлении в НАТО, коричневым - без комментариев.

Скажи а почему страны восточной Европы хотят в нато а не в ОДКБ?
Почему финны были столько лет нейтральны а сейчас хотят в нато?)))
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