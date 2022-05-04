«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают. Читать новость
Чем больше грустных и уставших мест тем больше граффити и разных тэгов где молодежь самовыражается или вандальничает (называйте как хотите) Проблема не в рисунках, а в местах где появляются рисунки Благоустройство района: - снос или ремонт уставших ограждений и зданий, постройка новых красивых объектов - решит проблему. Но тогда не будет новостей у НГ, что кто-то, где-то что-то наваял.
Driver39: Когда 8 лет укронацисткая власть проводила АТО , бомбила и убивала жителей днр и лнр в том числе немало детей, никто не писал и не проводил митингов в их защиту. Война это плохо. По мирному договориться можно было и Россия ждала и предлогала до последнего, но не для мира вооружали, подкупали, переучивали Украину а чтобы стравить соседские народы , посеять вражду, хаос, разруху.
НАТО медленно но верно движется на восток, наплевав на свои же обещания данные госсекретарем США Джеймсом Бейкером в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток.
НАТОвская сказка, переросшая в госпереворот и начало военных действий на Украине в 2014 году: (1990г. - синим страны Варшавского договора, красным - НАТО, серым - нейтральный статус; 2019г. - красным - НАТО, розовым - страны которые рассматривают вопрос о вступлении в НАТО, коричневым - без комментариев.
Driver39: Когда 8 лет укронацисткая власть проводила АТО , бомбила и убивала жителей днр и лнр в том числе немало детей, никто не писал и не проводил митингов в их защиту
Потомучто всем плевать на внутренние разборки Украины как вам было плевать на внутренние разборки России когда российская армия с 1994 по 2009 год бомбила и убивала жителей Чечни которые почему-то Не очень хотели жить с Россией А сейчас Россия открыто напала на соседнюю страну
Зачем? Там покажут расследования о массовом убийстве чеченцев во время войны в Чечне? Ой,хотя подождите а кому показывать то? Журналистов кто пытался расследовать эти дела убили Политковская и эстемирова тому пример,а кроме них ещё десятки людей Почему молчал 25 лет? Цитата:
Маркс: Мы все против войны с Украиной. Мы за демилитаризацию и денацификацию. Но меня беспокоит одно противоречие. Если весь мир против войны, то зачем они накачивают Украину оружием по самые гланды?
Зачем мир накачивал оружием,техникой и медикаментами СССР во время войны с Гитлером? Важный вопрос как раз к 9 мая)
Это же обыкновенные элементы холодной войны. Сейчас вся Европа в едином порыве против русских (но это не нацизм) соревнуется между собой, кто круче придумает какую-нибудь гадость против России или введет какие-то новые небывалые санкции, чтобы уморить россиян (но это не война). А раз уж враг твоего врага является тебе другом, то запад кинулся наперебой ублажать украинскую сторону, хотя раньше такой любви в упор не наблюдалось. Ну а на этой волне и наши хайпожорики повылазили. Своим могучим интеллектом не отличая акции в защиту нациков от бездумного подражания европейской моде.
Vit: А почему ты веришь украинским СМИ А Российской нет. Чем это звязано? Призновайся
Российские СМИ утверждали что Россия не нападет на Украину?))) Вот и весь ответ А и да Мы не знаем что это за вооруженные люди в Крыму (цитата Путина за неделю до признания что Крым завхатили российские войска)
Нурбанчик: НАТО медленно но верно движется на восток, наплевав на свои же обещания данные госсекретарем США Джеймсом Бейкером в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток.
Есть документы о обещании не продвигаться на восток? Есть стенограмма совещания?)))) Цитата:
Нурбанчик: (1990г. - синим страны Варшавского договора, красным - НАТО, серым - нейтральный статус; 2019г. - красным - НАТО, розовым - страны которые рассматривают вопрос о вступлении в НАТО, коричневым - без комментариев.
Скажи а почему страны восточной Европы хотят в нато а не в ОДКБ? Почему финны были столько лет нейтральны а сейчас хотят в нато?)))
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