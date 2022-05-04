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≡ «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44154
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
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Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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Driver39
§ Driver39
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.21
Сообщений:
10
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 15:12
#15
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Когда 8 лет укронацисткая власть проводила АТО , бомбила и убивала жителей днр и лнр в том числе немало детей, никто не писал и не проводил митингов в их защиту. Война это плохо. По мирному договориться можно было и Россия ждала и предлогала до последнего, но не для мира вооружали, подкупали, переучивали Украину а чтобы стравить соседские народы , посеять вражду, хаос, разруху. Англосаксы потирают ручки и думают о большой власти и деньгах, а их прислуга будет биться до последнего. И ещё некоторые будут писать на заборах, в сетях и незнать либо отрицать настоящую праvду.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11023
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 15:16
#16
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Цитата:
abaika95:
Посмотри грозный ТВ.
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Driver39
§ Driver39
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.21
Сообщений:
10
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 15:20
#17
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Путину другого выбора не оставили, ему пришлось начать спецоперацию. А Тиграна Кеосаняна не воспринимайте всерьёз у него же полуюмористическая передача, клоун да и только. Более опасен Зеленский, у него тоже нет выбора только воевать, убивать,разрушать, слушать команды с Запада, а не будет слушаться так пристрелят и скажут что это Путин виноват.

[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 15:28]
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Driver39
§ Driver39
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.21
Сообщений:
10
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 15:28
#18
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Отмена празднования 9 мая в Казахстане, как то странно совпала с приездом в Астану важной тёти из США.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24824
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 15:48
#19
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Цитата:
Driver39:
как то странно совпала с приездом в Астану важной тёти из США.

Кто, такая? Почему не - знаю?... 8-) :lol:
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1412
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 15:51
#20
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там на граффити нет знака вопроса, т.е. это утверждение
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
977
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:01
#21
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Цитата:
Driver39:
Когда 8 лет укронацисткая власть проводила АТО , бомбила и убивала жителей днр и лнр в том числе немало детей, никто не писал и не проводил митингов в их защиту

А зачем? Им правда не нужна. Они в тик-токе всё видят
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2043
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:06
#22
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Цитата:
111:
Мы против войны с Украиной!

Мы все против войны с Украиной. Мы за демилитаризацию и денацификацию.
Но меня беспокоит одно противоречие. Если весь мир против войны, то зачем они накачивают Украину оружием по самые гланды?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
956
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:24
#23
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Цитата:
гражданин СССР:
Им правда не нужна

А ты видел ту правду? Ты видел кто действительно бомбил Донецк или по телевизору передали? Или думаешь войска АТО будут бомбить своих родственников?? Украина едина! И нельзя разрывать страну на ДНР/ЛНР! Единственный косяк Украины это запрет русского языка и то это сделали не просто так,и думаю исправили бы. Но рвать страну и убивать мирных людей за это нельзя! И нацистов там не более,чем у нас! И подожди твой борец за эту "правду" ещё и проиграет! Вот тогда начнется веселуха!

[Исправлено: Домовенок, 04.05.2022 - 17:07]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12056
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:27
#24
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Цитата:
Driver39:
Путину другого выбора не оставили,

?
Эт как?
Как Украина в своей стране мешала Путину?
Правильно, бизнес, газ..
Больше ну никак..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11023
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:29
#25
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Цитата:
Сабыр:
А почему ты веришь украинским СМИ А Российской нет. Чем это звязано? Призновайся
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15232
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:35
#26
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Цитата:
Vit:
А почему ты веришь украинским СМИ А Российской нет. Чем это звязано? Призновайся

Ему так больше нравится.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2043
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:50
#27
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Цитата:
Сабыр:
А ты видел ту правду? Ты видел кто действительно бомбил Донецк или по телевизору передали?

Существует такая философская доктрина, называется "солипсизм":
"Вопрос адекватности отображения окружающего мира в нашем сознании всегда упирается в вопрос о достоверности восприятия; если ощущения достоверны, то мир таков, каким мы его видим, но достоверность ощущений мы не можем доказать бесспорно, ибо, кроме ощущений и сознания, нам ничего не доступно непосредственно. В таком случае можно предположить, что ощущения искажены либо порождены нашим же сознанием, а окружающий мир совершенно не таков, каким мы его видим, либо даже вовсе не существует."
Разновидностей там много, но очень прикольно прятаться за такими трактовками.

[Исправлено: Домовенок, 04.05.2022 - 17:08]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
977
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:54
#28
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Цитата:
Сабыр:
А ты видел ту правду? Ты видел кто действительно бомбил Донецк

Брат в Донецке живет, оттуда и знаю.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
977
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:58
#29
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Цитата:
Сабыр:
И подожди твой борец за эту "правду" ещё и проиграет! Вот тогда начнется веселуха!

Правда всегда побеждает, не переживай! Вот как потом ты будешь выглядеть, когда весь мир правду увидит, когда укронацистов будут судить судом международного трибунала
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