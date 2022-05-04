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«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44154
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 15:12
Когда 8 лет укронацисткая власть проводила АТО , бомбила и убивала жителей днр и лнр в том числе немало детей, никто не писал и не проводил митингов в их защиту. Война это плохо. По мирному договориться можно было и Россия ждала и предлогала до последнего, но не для мира вооружали, подкупали, переучивали Украину а чтобы стравить соседские народы , посеять вражду, хаос, разруху. Англосаксы потирают ручки и думают о большой власти и деньгах, а их прислуга будет биться до последнего. И ещё некоторые будут писать на заборах, в сетях и незнать либо отрицать настоящую праvду.
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 15:16
Цитата:
abaika95:Посмотри грозный ТВ.
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 15:20
Путину другого выбора не оставили, ему пришлось начать спецоперацию. А Тиграна Кеосаняна не воспринимайте всерьёз у него же полуюмористическая передача, клоун да и только. Более опасен Зеленский, у него тоже нет выбора только воевать, убивать,разрушать, слушать команды с Запада, а не будет слушаться так пристрелят и скажут что это Путин виноват.
[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 15:28]
[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 15:28]
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 15:28
Отмена празднования 9 мая в Казахстане, как то странно совпала с приездом в Астану важной тёти из США.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24824
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 15:48
Цитата:
Кто, такая? Почему не - знаю?...
Driver39:
как то странно совпала с приездом в Астану важной тёти из США.
как то странно совпала с приездом в Астану важной тёти из США.
Кто, такая? Почему не - знаю?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1412
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 15:51
там на граффити нет знака вопроса, т.е. это утверждение
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:01
Цитата:
А зачем? Им правда не нужна. Они в тик-токе всё видят
Driver39:
Когда 8 лет укронацисткая власть проводила АТО , бомбила и убивала жителей днр и лнр в том числе немало детей, никто не писал и не проводил митингов в их защиту
Когда 8 лет укронацисткая власть проводила АТО , бомбила и убивала жителей днр и лнр в том числе немало детей, никто не писал и не проводил митингов в их защиту
А зачем? Им правда не нужна. Они в тик-токе всё видят
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:06
Цитата:
Мы все против войны с Украиной. Мы за демилитаризацию и денацификацию.
Но меня беспокоит одно противоречие. Если весь мир против войны, то зачем они накачивают Украину оружием по самые гланды?
111:
Мы против войны с Украиной!
Мы против войны с Украиной!
Мы все против войны с Украиной. Мы за демилитаризацию и денацификацию.
Но меня беспокоит одно противоречие. Если весь мир против войны, то зачем они накачивают Украину оружием по самые гланды?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 956
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:24
Цитата:
А ты видел ту правду? Ты видел кто действительно бомбил Донецк или по телевизору передали? Или думаешь войска АТО будут бомбить своих родственников?? Украина едина! И нельзя разрывать страну на ДНР/ЛНР! Единственный косяк Украины это запрет русского языка и то это сделали не просто так,и думаю исправили бы. Но рвать страну и убивать мирных людей за это нельзя! И нацистов там не более,чем у нас! И подожди твой борец за эту "правду" ещё и проиграет! Вот тогда начнется веселуха!
[Исправлено: Домовенок, 04.05.2022 - 17:07]
гражданин СССР:
Им правда не нужна
Им правда не нужна
А ты видел ту правду? Ты видел кто действительно бомбил Донецк или по телевизору передали? Или думаешь войска АТО будут бомбить своих родственников?? Украина едина! И нельзя разрывать страну на ДНР/ЛНР! Единственный косяк Украины это запрет русского языка и то это сделали не просто так,и думаю исправили бы. Но рвать страну и убивать мирных людей за это нельзя! И нацистов там не более,чем у нас! И подожди твой борец за эту "правду" ещё и проиграет! Вот тогда начнется веселуха!
[Исправлено: Домовенок, 04.05.2022 - 17:07]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12056
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:27
Цитата:
?
Эт как?
Как Украина в своей стране мешала Путину?
Правильно, бизнес, газ..
Больше ну никак..
Driver39:
Путину другого выбора не оставили,
Путину другого выбора не оставили,
?
Эт как?
Как Украина в своей стране мешала Путину?
Правильно, бизнес, газ..
Больше ну никак..
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:29
Цитата:
Сабыр:А почему ты веришь украинским СМИ А Российской нет. Чем это звязано? Призновайся
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15232
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:35
Цитата:
Ему так больше нравится.
Vit:
А почему ты веришь украинским СМИ А Российской нет. Чем это звязано? Призновайся
А почему ты веришь украинским СМИ А Российской нет. Чем это звязано? Призновайся
Ему так больше нравится.
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:50
Цитата:
Существует такая философская доктрина, называется "солипсизм":
"Вопрос адекватности отображения окружающего мира в нашем сознании всегда упирается в вопрос о достоверности восприятия; если ощущения достоверны, то мир таков, каким мы его видим, но достоверность ощущений мы не можем доказать бесспорно, ибо, кроме ощущений и сознания, нам ничего не доступно непосредственно. В таком случае можно предположить, что ощущения искажены либо порождены нашим же сознанием, а окружающий мир совершенно не таков, каким мы его видим, либо даже вовсе не существует."
Разновидностей там много, но очень прикольно прятаться за такими трактовками.
[Исправлено: Домовенок, 04.05.2022 - 17:08]
Сабыр:
А ты видел ту правду? Ты видел кто действительно бомбил Донецк или по телевизору передали?
А ты видел ту правду? Ты видел кто действительно бомбил Донецк или по телевизору передали?
Существует такая философская доктрина, называется "солипсизм":
"Вопрос адекватности отображения окружающего мира в нашем сознании всегда упирается в вопрос о достоверности восприятия; если ощущения достоверны, то мир таков, каким мы его видим, но достоверность ощущений мы не можем доказать бесспорно, ибо, кроме ощущений и сознания, нам ничего не доступно непосредственно. В таком случае можно предположить, что ощущения искажены либо порождены нашим же сознанием, а окружающий мир совершенно не таков, каким мы его видим, либо даже вовсе не существует."
Разновидностей там много, но очень прикольно прятаться за такими трактовками.
[Исправлено: Домовенок, 04.05.2022 - 17:08]
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:54
Цитата:
Брат в Донецке живет, оттуда и знаю.
Сабыр:
А ты видел ту правду? Ты видел кто действительно бомбил Донецк
А ты видел ту правду? Ты видел кто действительно бомбил Донецк
Брат в Донецке живет, оттуда и знаю.
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 16:58
Цитата:
Правда всегда побеждает, не переживай! Вот как потом ты будешь выглядеть, когда весь мир правду увидит, когда укронацистов будут судить судом международного трибунала
Сабыр:
И подожди твой борец за эту "правду" ещё и проиграет! Вот тогда начнется веселуха!
И подожди твой борец за эту "правду" ещё и проиграет! Вот тогда начнется веселуха!
Правда всегда побеждает, не переживай! Вот как потом ты будешь выглядеть, когда весь мир правду увидит, когда укронацистов будут судить судом международного трибунала
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