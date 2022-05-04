Отправлено: - 16:01

Driver39:

Когда 8 лет укронацисткая власть проводила АТО , бомбила и убивала жителей днр и лнр в том числе немало детей, никто не писал и не проводил митингов в их защиту

Цитата:А зачем? Им правда не нужна. Они в тик-токе всё видят