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≡ «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44153
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
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Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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Driver39
* Driver39
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.21
Сообщений:
9
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 15:12
#15
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Когда 8 лет укронацисткая власть проводила АТО , бомбила и убивала жителей днр и лнр в том числе немало детей, никто не писал и не проводил митингов в их защиту. Война это плохо. По мирному договориться можно было и Россия ждала и предлогала до последнего, но не для мира вооружали, подкупали, переучивали Украину а чтобы стравить соседские народы , посеять вражду, хаос, разруху. Англосаксы потирают ручки и думают о большой власти и деньгах, а их прислуга будет биться до последнего. И ещё некоторые будут писать на заборах, в сетях и незнать либо отрицать настоящую праvду.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11018
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 15:16
#16
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Цитата:
abaika95:
Посмотри грозный ТВ.
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Driver39
* Driver39
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.21
Сообщений:
9
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 15:20
#17
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