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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:31
Цитата:
Вот ты и начитался... Прими соболезнования)))
111:
Читаем внимательно - В отношении людей, критикующих..
Читаем внимательно - В отношении людей, критикующих..
Вот ты и начитался... Прими соболезнования)))
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 650
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:32
[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 13:43]
Один жгут на 3х. Кинули нас для РАЗВЕДКИ боем. Я, коммендант, милиционер.
[Исправлено: YESNO, 04.05.2022 - 13:45]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:37
Цитата:
Наверно все СМИ забанить надо, чтоб не писали лжи и оставить только Соловьева..
Ибо он для вас один правдоруб..
Я тебя понял
гражданин СССР:
Вот ты и начитался..
Вот ты и начитался..
Наверно все СМИ забанить надо, чтоб не писали лжи и оставить только Соловьева..
Ибо он для вас один правдоруб..
Я тебя понял
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:39
Вообще это крындец..
Такое выдать своему народу, и еще подтверждать это..
Стерилизация..
Да кому то надо еще учиться у этих пропагандистов..
Такое выдать своему народу, и еще подтверждать это..
Стерилизация..
Да кому то надо еще учиться у этих пропагандистов..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:41
Цитата:
так читай внимательно - "касаемо событий на Украине". Или хочешь сказать твоя новость с ними не связана никак? Квас с утра что ли снова?
111:
Мне кажется, ты перепутал..
Мне кажется, ты перепутал..
так читай внимательно - "касаемо событий на Украине". Или хочешь сказать твоя новость с ними не связана никак? Квас с утра что ли снова?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:42
Цитата:
В отличии от тебя, я доверяю первоисточникам, а не лживым СМИ. Ты же в силу своего интеллектуального развития способен только бегать по помойкам интернета и собирать всё русофобское д...мо. Я скинул тебе ссылку на эту передачу, но тебе этого не надо. Зачем тебе правда?
111:
Наверно все СМИ забанить надо, чтоб не писали лжи и оставить только Соловьева.. Ибо он для вас один правдоруб.. Я тебя понял
Наверно все СМИ забанить надо, чтоб не писали лжи и оставить только Соловьева.. Ибо он для вас один правдоруб.. Я тебя понял
В отличии от тебя, я доверяю первоисточникам, а не лживым СМИ. Ты же в силу своего интеллектуального развития способен только бегать по помойкам интернета и собирать всё русофобское д...мо. Я скинул тебе ссылку на эту передачу, но тебе этого не надо. Зачем тебе правда?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:42
Цитата:
Это российские новости..
И там все касается не событий Украины, а самой России
lavprof:
так читай внимательно - "касаемо событий на Украине
так читай внимательно - "касаемо событий на Украине
Это российские новости..
И там все касается не событий Украины, а самой России
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:44
Цитата:
Галкин на Украине стал хм.., этим самым, о чем сказала Симониан?
lavprof:
читай внимательно - "касаемо событий на Украине".
читай внимательно - "касаемо событий на Украине".
Галкин на Украине стал хм.., этим самым, о чем сказала Симониан?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:45
Цитата:
Эта передача вся абсурд и полное вранье, где называют народ, детей Украины, нацистами..
И ты предлагаешь мнее ее смотреть только одну?
гражданин СССР:
эту передачу, но
эту передачу, но
Эта передача вся абсурд и полное вранье, где называют народ, детей Украины, нацистами..
И ты предлагаешь мнее ее смотреть только одну?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:46
А город Бесов, это правда про Екатеринбург?
Который кстати производит половину вооружения на спецоперацию?
Который кстати производит половину вооружения на спецоперацию?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:51
Цитата:
как обычно, ему про Фому, а он про Ерему...
Цитата:
Вы были абсолютно правы, на 200%)
111:
Это российские новости..
Это российские новости..
как обычно, ему про Фому, а он про Ерему...
Цитата:
гражданин СССР:
Вы были абсолютно правы, на 200%)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:52
Цитата:
Ты мне про украинские новости, события.
Я говорю про российские.
Я сказал про Галкина.
С какого перепуга он стал украинской новостью?
lavprof:
как обычно, ему про Фому, а он
как обычно, ему про Фому, а он
Ты мне про украинские новости, события.
Я говорю про российские.
Я сказал про Галкина.
С какого перепуга он стал украинской новостью?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 14:18
Цитата:
извини, но это из серии "гляжу в книгу - вижу фигу")) не парься уже, "проехали")
111:
Ты мне про украинские новости, события.
Ты мне про украинские новости, события.
извини, но это из серии "гляжу в книгу - вижу фигу")) не парься уже, "проехали")
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 14:33
Цитата:
Ясно сразу что проехали..
Российские газеты, российские новости..
Выдавать за украинские..
Украинцам сейчас не до постельных сцен на Первом, обсуждать кто там нетрадиционной, а кто наоборот, ориентации..
lavprof:
проехали"
проехали"
Ясно сразу что проехали..
Российские газеты, российские новости..
Выдавать за украинские..
Украинцам сейчас не до постельных сцен на Первом, обсуждать кто там нетрадиционной, а кто наоборот, ориентации..
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1275
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 14:48
Цитата:
Посмотрел передачу с 35-й минуты. Большого удовольствия не получил. Но факт есть факт - Шахназаров говорит не о мерах в России по отношению к противникам буквы, а о том, что ждет этих противников в случае прихода в Россию коллективного Запада.
Очень прошу всех пользователей быть аккуратнее при цитировании. В том числе и при цитировании других СМИ.
Дальнейшую дискуссию с использованием этого заблуждения будем пресекать. Спорьте о том, что реально имел в виду Шахназаров, а не о том, что ему приписывают.
гражданин СССР:
смотри с 35 минуты. Может хоть что-то поймешь.
смотри с 35 минуты. Может хоть что-то поймешь.
Посмотрел передачу с 35-й минуты. Большого удовольствия не получил. Но факт есть факт - Шахназаров говорит не о мерах в России по отношению к противникам буквы, а о том, что ждет этих противников в случае прихода в Россию коллективного Запада.
Очень прошу всех пользователей быть аккуратнее при цитировании. В том числе и при цитировании других СМИ.
Дальнейшую дискуссию с использованием этого заблуждения будем пресекать. Спорьте о том, что реально имел в виду Шахназаров, а не о том, что ему приписывают.
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