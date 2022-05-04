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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
973
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:31
#14581
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Цитата:
111:
Читаем внимательно - В отношении людей, критикующих..

Вот ты и начитался... Прими соболезнования)))
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
650
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:32
#14582
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[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 13:43]

Один жгут на 3х. Кинули нас для РАЗВЕДКИ боем. Я, коммендант, милиционер.

[Исправлено: YESNO, 04.05.2022 - 13:45]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12052
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:37
#14583
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Цитата:
гражданин СССР:
Вот ты и начитался..

Наверно все СМИ забанить надо, чтоб не писали лжи и оставить только Соловьева..
Ибо он для вас один правдоруб..
Я тебя понял
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12052
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:39
#14584
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Вообще это крындец..
Такое выдать своему народу, и еще подтверждать это..
Стерилизация..
Да кому то надо еще учиться у этих пропагандистов..
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
615
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:41
#14585
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Цитата:
111:
Мне кажется, ты перепутал..

так читай внимательно - "касаемо событий на Украине". Или хочешь сказать твоя новость с ними не связана никак? Квас с утра что ли снова?
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
973
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:42
#14586
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Цитата:
111:
Наверно все СМИ забанить надо, чтоб не писали лжи и оставить только Соловьева.. Ибо он для вас один правдоруб.. Я тебя понял

В отличии от тебя, я доверяю первоисточникам, а не лживым СМИ. Ты же в силу своего интеллектуального развития способен только бегать по помойкам интернета и собирать всё русофобское д...мо. Я скинул тебе ссылку на эту передачу, но тебе этого не надо. Зачем тебе правда?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12052
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:42
#14587
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Цитата:
lavprof:
так читай внимательно - "касаемо событий на Украине

Это российские новости..
И там все касается не событий Украины, а самой России
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12052
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:44
#14588
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Цитата:
lavprof:
читай внимательно - "касаемо событий на Украине".

Галкин на Украине стал хм.., этим самым, о чем сказала Симониан?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12052
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:45
#14589
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Цитата:
гражданин СССР:
эту передачу, но

Эта передача вся абсурд и полное вранье, где называют народ, детей Украины, нацистами..
И ты предлагаешь мнее ее смотреть только одну?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12052
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:46
#14590
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А город Бесов, это правда про Екатеринбург?
Который кстати производит половину вооружения на спецоперацию?
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
615
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:51
#14591
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Цитата:
111:
Это российские новости..

как обычно, ему про Фому, а он про Ерему...

Цитата:
гражданин СССР:

Вы были абсолютно правы, на 200%)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12052
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 13:52
#14592
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Цитата:
lavprof:
как обычно, ему про Фому, а он

Ты мне про украинские новости, события.
Я говорю про российские.
Я сказал про Галкина.
С какого перепуга он стал украинской новостью?
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
615
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 14:18
#14593
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Цитата:
111:
Ты мне про украинские новости, события.

извини, но это из серии "гляжу в книгу - вижу фигу")) не парься уже, "проехали")
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12052
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 14:33
#14594
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Цитата:
lavprof:
проехали"

Ясно сразу что проехали..
Российские газеты, российские новости..
Выдавать за украинские..
Украинцам сейчас не до постельных сцен на Первом, обсуждать кто там нетрадиционной, а кто наоборот, ориентации..
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1275
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 14:48
#14595
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Цитата:
гражданин СССР:
смотри с 35 минуты. Может хоть что-то поймешь.

Посмотрел передачу с 35-й минуты. Большого удовольствия не получил. Но факт есть факт - Шахназаров говорит не о мерах в России по отношению к противникам буквы, а о том, что ждет этих противников в случае прихода в Россию коллективного Запада.
Очень прошу всех пользователей быть аккуратнее при цитировании. В том числе и при цитировании других СМИ.
Дальнейшую дискуссию с использованием этого заблуждения будем пресекать. Спорьте о том, что реально имел в виду Шахназаров, а не о том, что ему приписывают.
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